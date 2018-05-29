"Бийте х*хлов, кришіть": волонтер повідомила про кричущий інцидент в маршрутці

Один з пасажирів в маршрутці Києва, розмовляючи по телефону, закликав свого співрозмовника "бити х*хлов".

Про інцидент на сторінці в Facebook повідомила волонтер Юлія Зуброва, розмістивши фото чоловіка.

"Ти як, в Донецьку? Передрук стріляють? Заткнув їх? Бийте хохлів, кришити! Під'їжджаю до Голуб'ятники, до жидівської столиці. Ну нічого, скоро ми тут будемо", - сказав він у телефонній розмові.

При цьому, за словами Зубарова, пасажири намагалися не реагувати на заяви чоловіка.

"Мовчали всі! Тільки озиралися. Було повно чоловіків і тільки одна жінка, коли виходила, сказала:" Ви думайте добре, де говорити і що ", - додала волонтер і повідомила, пасажир сів на маршрутку на станції Миронівка.

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