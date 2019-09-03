Бігала дахом і кричала: у Києві підліток потрапив у жахливу НП

У понеділок, 2 вересня, у Голосіївському районі Києва, на вулиці Острівна, на даху недіючого ангару помітили дівчинку, 2005 року народження, яка перебувала в стані шоку, бігала й кричала.

Як написала пресслужба ГУ ДСНС України у м. Києві на своєму сайті, о 23:00 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що на покрівлі ангару перебуває людина. Тому на місце події направили рятувальників 17-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

Вони виявили, що на даху був підліток. Рятувальники дісталися на покрівлю ангару й разом із дівчинкою за допомогою мотузок спустилися на землю.

У Києві підліток потрапив у жахливу НП. Ілюстрація

Потерпілу передали працівникам швидкої медичної служби. Її госпіталізували до лікарні з попереднім діагнозом сильного шоку. До служби порятунку зателефонувала мама дівчинки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві шістьох неповнолітніх довелося знімати з Північного мосту, куди вони забралися з невідомою метою.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!