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3 вересня • оновлено в 16:20
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Бігала дахом і кричала: у Києві підліток потрапив у жахливу НП

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У понеділок, 2 вересня, у Голосіївському районі Києва, на вулиці Острівна, на даху недіючого ангару помітили дівчинку, 2005 року народження, яка перебувала в стані шоку, бігала й кричала.

Як написала пресслужба ГУ ДСНС України у м. Києві на своєму сайті, о 23:00 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що на покрівлі ангару перебуває людина. Тому на місце події направили рятувальників 17-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

Вони виявили, що на даху був підліток. Рятувальники дісталися на покрівлю ангару й разом із дівчинкою за допомогою мотузок спустилися на землю.

У Києві підліток потрапив у жахливу НП. Ілюстрація

У Києві підліток потрапив у жахливу НП. Ілюстрація

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Потерпілу передали працівникам швидкої медичної служби. Її госпіталізували до лікарні з попереднім діагнозом сильного шоку. До служби порятунку зателефонувала мама дівчинки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві шістьох неповнолітніх довелося знімати з Північного мосту, куди вони забралися з невідомою метою.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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