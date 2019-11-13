Беззубість силовиків: як безкарно "вбивають" Київ і чим це загрожує

В історичній частині Києва поруч із урядовим кварталом пів року триває масштабне будівництво. Без документів і дозволів. За повної бездіяльності правоохоронців, які навіть не спромоглися відкрити кримінальне провадження з кричущих фактів.

Детальніше про скандальну ситуацію – у розслідуванні OBOZREVATEL.

НЕ БАЧИШ ХОВРАХА? А ВІН Є

Будівельні роботи почалися у Печерському районі на вул. Московській у травні цього року. Почалися, як то кажуть, по-тихому. Невідомі люди огородили один із корпусів заводу "Арсенал" і частину дороги. Почалася надбудова поверхів. При цьому жодних інформаційних стендів про будівництво встановлено не було – хоча це передбачено чинним законодавством.

Журналісти OBOZREVATEL у тривалому листуванні прояснили питання щодо цього будівництва-привиду. Результат шокував. З'ясувалося, що в самому центрі столиці, поруч із урядовим кварталом, можна робити що завгодно – не маючи жодних документів і дозволів. Були б гроші і зв'язки.

Додамо, що будівельні роботи ведуться в одному з корпусів, якi раніше належали підприємству, що має стратегічне значення для економіки і безпеки держави – казенному підприємству спеціального приладобудування "Арсенал".

У департаменті з питань державного архітектурно-будівельного контролю КМДА на інформаційний запит OBOZREVATEL відповіли, що замовник будівництва – ТОВ "Марс Девелопмент" (36757578). Це компанія, яку пов'язують зі скандальним депутатом кількох скликань ВР Володимиром Зубиком.

Будівельні роботи тривають і сьогодні – незважаючи на припис департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про призупинення будівельних робіт. Більше того, "Марс Девелопмент" подало до суду, вимагаючи скасувати це рішення!

Володимир Зубик раніше був членом Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства. Судячи з усього, роблячи ставку на свої зв'язки і гроші, він готовий заливати бетоном Печерськ, спотворюючи центр Києва і ризикуючи життям людей.

НОВІ ФАКТИ

Як з'ясувалося з отриманої OBOZREVATEL відповіді департаменту земельних ресурсів КМДА,працівники департаменту у травні 2019 року провели обстеження земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:82:033:0001 (вона перебуває у постійному користуванні ДП завод "Арсенал") і склали відповідний акт.

При обстеженні було зафіксоване проведення будівельних робiт на частини земельної ділянки з боку вулиці Московської. Інформація про будівництво, його замовника та підстави використання земельної ділянки під будівництво – у департаменті була відсутня.

31 травня ці матеріали були передані до іншого департаменту КМДА – з питань державного архітектурно-будівельного контролю Києва.

Також з'ясувалося, що клопотання від ТОВ "БЦ М8" (код 42708476), ТОВ "МАРС ДЕВЕЛОПМЕНТ" (код: 36757578), ТОВ "Компанія з управління активами" ЕМ ДЖІ АЙ" (код: 41171750) про відведення земельної ділянки для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі у департамент не надходили. Проєкти землеустрою (щодо відведення у користування для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі) відсутні.

Тобто, простою мовою: документів, які дають право займати, використовувати земельну ділянку і проводити тут будівництво, ніхто не отримував і навіть не звертався по них у профільну структуру!

І лише через п'ять місяців від початку незаконного будівництва у департамент містобудування та архітектури КМДА надійшла заява від ТОВ "Марс Девелопмент" про надання містобудівних умов і обмежень для проєктування об'єкта реконструкції корпусу №3а по вул. Московській, 8 у Печерському районі.

Департамент відмовив у отриманні містобудівних умов і обмежень. Підставою стало подання неповного пакету документів, як того вимагає законодавство, а саме – документів, що засвідчують право власності або користування земельною ділянкою, або договору суперфіцію, документів на об'єкт нерухомого майна, розташованого на земельній ділянці.

Як бачимо, все зрозуміло: наразі ніхто не може проводити на цій земельній ділянці будівельні роботи, оскільки відсутні документи, які є підставою для проєктування.

ЧОМУ "СПИТЬ" ПОЛIЦIЯ?

Відповідь Головного управління Національної поліції у м. Києві на наш інформаційний запит виявилася "дуже змістовною". Правоохоронці повідомили: а) про відсутність звернень щодо цього будівництва і б) про відсутність кримінальних проваджень.

Виконавець, який готував відповідь на запит, у телефонній розмові додав, що враховувалася інформація всіх відділів, слідства тощо. Кримінальних проваджень дійсно ніхто не реєстрував.

Зазначимо, що OBOZREVATEL опублікував вже кілька матеріалів про те, що на вулиці Московській у Печерському районі триває будівництво без дозвільних документів, де замовником є ТОВ "Марс Девелопмент". Ми зібрали масу підтверджувальних документів (які публікуємо). А публікації у ЗМІ вже є підставою для відповідного реагування правоохоронців (відкриття провадження) – як передбачає закон.

Безсумнівно, що є всі підстави відкрити кримінальне провадження про незаконне будівництво. Ще раз розповімо, чому:

Будівництво триває без документів, що дають право будувати.

Без документів на право користування земельною ділянкою.

На земельній ділянці, яка перебуває у постійному користуванні у державного підприємства.

При цьому зайнята частина земельної ділянки міста (перекритий тротуар і встановлений будівельний паркан).

Працює великий будівельний кран над вулицею, де проходять люди, проїздять автомобілі, що зі свого боку створює додаткову загрозу життю і здоров'ю громадян.

Вищезазначені обставини мають ознаки кримінального злочину – самоуправства, зловживання повноваженнями, самовільного зайняття земельної ділянки, самовільного будівництва та інше.

Менш ніж у 200 м від незаконного будівництва розташоване Печерське райуправління поліції Києва

Зазначимо, що у вересні 2019 року після публікації OBOZREVATEL про забудову транспортного вузла біля станції метро "Харківська" у Києві поліція відкрила кримінальне провадження. Що заважає відреагувати на кричущу ситуацію у Печерському районі? По суті, журналісти вже виконали частину роботи правоохоронців. Користуйтеся.

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