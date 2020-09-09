Непритомний і на апараті ШВЛ: стало відомо про стан побитого Балуха

Марина Ліснічук Кримінал 12:17, 9.09.2020 Оновлено: 13:12, 9.09.2020

Колишній бранець Кремля Володимир Балух, якого жорстоко побили в Києві, все ще не прийшов до тями.

Стан чоловіка залишається стабільно важким. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила народна депутатка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко.

За словами медиків столичної лікарні, Балуха прооперували й під'єднали до апарату штучної вентиляції легень, однак він непритомний.

"Від лікарів ЛШД, де перебуває Балух: "Пацієнт стабільно важкий. На апараті ШВЛ, ще непритомний". На жаль, поки що така невтішна інформація", – написала Геращенко.

Скриншот.
Facebook Iryna Gerashchenko

Зазначимо, що напередодні нардепка повідомила, що Балуха після операції перевели в реанімацію. Відомо, що в нього тяжка черепно-мозкова травма. Зі свого боку колишній політв’язень Кремля Олег Сенцов додав, що в Балуха зламано руку і ключицю.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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