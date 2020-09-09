Непритомний і на апараті ШВЛ: стало відомо про стан побитого Балуха

Балуху було проведено операцію, проте він все ще знаходиться без свідомості
Лікарі кажуть, що він – в стабільно важкому стані
Балух перебуває у важкому стані в лікарні після побиття. (hromadske.ua)
Колишній бранець Кремля Володимир Балух, якого жорстоко побили в Києві, все ще не прийшов до тями.
Стан чоловіка залишається стабільно важким. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила народна депутатка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко.
За словами медиків столичної лікарні, Балуха прооперували й під'єднали до апарату штучної вентиляції легень, однак він непритомний.
"Від лікарів ЛШД, де перебуває Балух: "Пацієнт стабільно важкий. На апараті ШВЛ, ще непритомний". На жаль, поки що така невтішна інформація", – написала Геращенко.
Скриншот. Facebook Iryna Gerashchenko
Зазначимо, що напередодні нардепка повідомила, що Балуха після операції перевели в реанімацію. Відомо, що в нього тяжка черепно-мозкова травма. Зі свого боку колишній політв’язень Кремля Олег Сенцов додав, що в Балуха зламано руку і ключицю.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у ніч на 8 вересня в Києві жорстоко побили ексбранця Кремля Володимира Балуха. Його госпіталізували у важкому стані й прооперували.
Нардеп від "Європейської солідарності" Ахтем Чийгоз зазначив, що напад і побиття Балуха пов'язані з переслідуванням патріотів України.
Чийгоз також додав, що за Балухом велося стеження і його мали намір вбити.
У поліції Києва заявили, що в побитого Балуха після нападу зникли мобільний телефон і банківська картка.
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