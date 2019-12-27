Свавілля забудовників у Києві: у скандальній справі з'явився новий поворот

В історичній частині Києва, поруч із урядовим кварталом, триває незаконне будівництво, що загрожує життю людей. І тільки через сім місяців з'явилася перша реакція правоохоронців – після циклу статей та інформаційних запитів OBOZREVATEL.

Що відбувається у скандальній справі – з'ясовували наші журналісти.

Головне:

З весни 2019 року будівництво на вул. Московській відбувається без документів, що дають право будувати.

Без документів на право користування земельною ділянкою.

На земельній ділянці, що перебуває у праві постійного користування у державного підприємства.

При цьому зайнята частина земельної ділянки міста (перекритий тротуар і встановлений будівельний паркан).

Працює великий будівельний кран над вулицею, де проходять люди, проїздять автомобілі, що зі свого боку створює додаткову загрозу життю і здоров'ю громадян.

Вищенаведені обставини мають ознаки кримінального злочину – самоправства, зловживання повноваженнями, самовільного зайняття земельної ділянки, самовільного будівництва тощо. Однак за сім місяців так і не відкрите кримінальне провадження.

Будівельні роботи розпочалися у Печерському районі на вул. Московській ще у травні 2019 року. Почалися, як то кажуть, по-тихому. Невідомі люди обгородили один iз корпусів заводу "Арсенал" і частину дороги, почалася надбудова поверхів. При цьому жодних інформаційних стендів про будівництво встановлено не було – хоча це передбачено чинним законодавством.

Журналісти OBOZREVATEL у тривалому листуванні прояснили питання щодо цього будівництва-привиду. Результат шокував. З'ясувалося, що у центрі столиці, поруч із урядовим кварталом, можна робити що завгодно – не маючи жодних документів і дозволів. Були б гроші і зв'язки.

Будівництво-нелегал на вул. Московській, 8 у Печерському районі Києва

Додамо, що будівельні роботи проводяться в одному iз корпусів, які раніше належали підприємству, що має стратегічне значення для економіки і безпеки держави – казенного підприємства спеціального приладобудування "Арсенал".

Раніше у департаменті з питань державного архітектурно-будівельного контролю КМДА на інформаційний запит OBOZREVATEL відповіли, що замовник будівництва – ТОВ "Марс Девелопмент". Це компанія, яку пов'язують зі скандальним депутатом кількох скликань ВР Володимиром Зубиком.

Володимир Зубик і незаконна забудова на Московській

Будівельні роботи тривають і сьогодні – незважаючи на припис департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про призупинення будівельних робіт. Більше того, "Марс Девелопмент" подав до суду, вимагаючи скасувати це рішення.

Зазначимо, що OBOZREVATEL опублікував уже низку матеріалів про те, що на вулиці Московській у Печерському районі відбувається будівництво без дозвільних документів, де замовником є ТОВ "Марс Девелопмент". Ми зібрали масу підтверджувальних документів (які публікували). А публікації у ЗМІ вже є підставою для відповідного реагування правоохоронців (відкриття провадження) – як передбачає закон.

Однак у жовтні на інформаційний запит OBOZREVATEL правоохоронці відповіли, що жодних проваджень не відкрито, також не було звернень громадян.

Після чергового, грудневого запиту наших журналістів iз поліції надiйшла відповідь, що... досудове розслідування не проводиться.

А буквально за кілька годин, навздогін, ще одна – в ГУ НП Києва повідомили, що матеріали таки передані до Печерського управління поліції для реєстрації, перевірки і надання правової оцінки.

Водночас правоохоронці не відповіли на запитання про те, до яких заходів вдавалася поліція для припинення правопорушення.

Зазначимо, що Печерське управління поліції розташоване менш ніж за 200 метрів від незаконного будівництва. Висновки робіть самі.

P.S. OBOZREVATEL також надіслав інформаційний запит до прокуратури Києва (від 19 грудня). Однак на момент публікації матеріалу відповіді не було, хоча терміни вже спливли (для цього надається п'ять днів).

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