"Б'є по голові, зриває золото!" У Києві з'явився серійний грабіжник

У Києві з'явився серійний грабіжник, який вистежує жінок біля під'їзду, б'є їх та зриває золото.

Декілька випадків нападу були зафіксовані на Борщагівці, повідомила на своїй сторінці у Facebook Світлана Олішевська (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За словами жінки, жертвою нападу молодика стала знайома її куми. Він так побив її, що потерпілу довелося госпіталізувати.

Обвинувачений Facebook Svitlana Olishevskaya

"Б'є по голові і зриває золото. Цинізм полягає у тому, що він вільно ходить по Борщагівці й не ховається", – зазначила вона.

Потерпіла Facebook Svitlana Olishevskaya

Його фотографії також публікували в спільноті "Київ Оперативний". Станом на 26 липня було зафіксовано чотири випадки нападу.

"Сценарій завжди один і той самий – злочинець стежить за жертвами, заходить за ними в під'їзд, б'є важким (металевим) предметом і грабує", – уточнили в соцмережі.

Як писав OBOZREVATEL, у червні в Києві біля станції метро "Дніпро" серед дня мало не пограбували українського фотографа Володимира Шуваєва. У нього спробували вкрасти техніку.

Крім того, в цьому місяці трапився ще один випадок пограбування. У Києві на зупинці громадського транспорту чоловік побив жінку на очах у перехожих, потім пограбував її та втік. Злочинець вдарив потерпілу кулаком в обличчя, після чого зірвав із неї золотий ланцюжок.

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