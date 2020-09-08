Балуха побили в Києві: він госпіталізований

Колишній бранець Кремля Володимир Балух був жорстоко побитий у Києві в ніч на 8 вересня. Його госпіталізували до лікарні у важкому стані.

Про це повідомив український режисер, колишній полонений країни-агресора Олег Сенцов на своїй сторінці у Facebook.

"Володимир Балух був побитим сьогодні вночі. Його знайшли тільки вранці. Зараз він у лікарні. Стан важкий. Подробиці з’ясовуються", – написав Сенцов.

Пізніше режисер уточнив, що Балух прийшов до тями. У нього зламана рука і ключиця, але загрози життю вже немає.

Деталями про самопочуття Балуха поділилася і народна депутатка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко. За її словами, знайшла чоловіка після побиття випадкова перехожа.

"Це жах. Нашого побратима, політв’язня Кремля Володимира Балуха побили цієї ночі. В річницю звільнення побили якісь покидьки... Він в лікарні у важкому стані. Зламані ключиця і рука. Його майже без свідомості знайшла жінка, яка й відповіла на телефонний дзвінок Ахтема Чийгоза і допомогла викликати швидку", – написала парламентарка, зазначивши, що "ЄС" чекає від правоохоронних органів розкриття цього злочину.

Тим часом в Офісі президента також наголосили, що вкрай стурбовані інформацією про напад на Балуха.

"Вимагаємо від Національної поліції швидкого та повного розслідування цього злочину. Наразі немає підтверджених даних, які свідчили б про те, що в нападу міг бути політичний мотив. Але всі версії мають бути ретельно перевірені, зокрема політична", – йдеться в офіційній заяві.

В ОПУ висловили занепокоєння у зв'язку з тим, що вуличне насильство в Україні останніми роками досягло загрозливого масштабу.

"Злочинці відчули, що принцип невідворотності покарання не працює. Очікуємо від правоохоронців більш систематичної роботи для відновлення порядку на вулицях та превенції правопорушень", – підсумували на Банковій.

Нагадаємо, 7 вересня президент України Володимир Зеленський згадав про історичний момент звільнення з російського полону режисера Олега Сенцова, українських моряків та інших політв'язнів Кремля, серед яких був і Балух, у вересні 2019 року.

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