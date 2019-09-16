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16 вересня • оновлено в 12:49
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Загинули четверо: з'явилися подробиці моторошної ДТП під Києвом

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Масштабна аварія на Житомирській трасі під Києвом, що забрала життя чотирьох осіб, трапилася в момент, коли один з автомобілів почав знижувати швидкість.

На ділянці дороги було звуження, в результаті водій вантажівки почав пригальмовувати, і в цей момент ззаду в нього влетів легковий автомобіль Mazda, повідомив OBOZREVATEL начальник пресслужби ГУНП у Київській області Микола Жукович.

Загинув 77-річний водій легковика та троє його пасажирів 18 – 70 років.

"Три особи загинули на місці, ще один помер на момент надання медичної допомоги", – зазначив Жукович.

ДТП під Києвом

ДТП під Києвом

Інформатор

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Нагадаємо, що страшна аварія трапилася поблизу с. Калинівка Макарівського району ввечері 15 вересня.

ДТП під Києвом

ДТП під Києвом

Інформатор

ДТП під Києвом

ДТП під Києвом

Google. Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Вінницькій області в ДТП загинули три особи, зокрема і 14-річний школяр. Причина ДТП – лобове зіткнення двох легкових автомобілів на трасі.

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Теми
Ексклюзив Кримінал Війна на дорогах
Місце
Україна Київ
Теги
ДТП авто кримінал Національна поліція України
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