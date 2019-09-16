Загинули четверо: з'явилися подробиці моторошної ДТП під Києвом

Масштабна аварія на Житомирській трасі під Києвом, що забрала життя чотирьох осіб, трапилася в момент, коли один з автомобілів почав знижувати швидкість.

На ділянці дороги було звуження, в результаті водій вантажівки почав пригальмовувати, і в цей момент ззаду в нього влетів легковий автомобіль Mazda, повідомив OBOZREVATEL начальник пресслужби ГУНП у Київській області Микола Жукович.

Загинув 77-річний водій легковика та троє його пасажирів 18 – 70 років.

"Три особи загинули на місці, ще один помер на момент надання медичної допомоги", – зазначив Жукович.

ДТП під Києвом Інформатор

Нагадаємо, що страшна аварія трапилася поблизу с. Калинівка Макарівського району ввечері 15 вересня.

ДТП під Києвом Інформатор

ДТП під Києвом Google. Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Вінницькій області в ДТП загинули три особи, зокрема і 14-річний школяр. Причина ДТП – лобове зіткнення двох легкових автомобілів на трасі.

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