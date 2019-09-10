Багато крові: у Києві чоловік кинувся під вантажівку. Відео 18+

У Дніпровському районі Києва, на проспекті Гагаріна, 9, у вівторок, 10 вересня, чоловік кинувся під колеса вантажівки MAN.

Про це повідомили очевидці на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook. Водій транспорту сказав, що їхав, не перевищуючи швидкості, але раптово на дорогу вибігла людина (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки. Увага, 18+).

Його слова підтвердив і водій маршрутки, який їхав у протилежний бік та повернувся, аби дати свідчення.

У Києві чоловік кинувся під вантажівку Скріншот

Потерпілий отримав серйозну травму голови, його оглянули лікарі швидкої та терміново госпіталізували.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у п'ятницю, 6 вересня, у Подільському районі Києва трапилася ДТП із фурою, в результаті якої загинув чоловік похилого віку. Якоїсь миті із невідомих причин на трасу перед авто вибігла людина 60-70 років у невстановленому для переходу місці.

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