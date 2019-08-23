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"Аж взуття злетіло": під Києвом авто наїхало на чоловіка. Відео 18+

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У четвер, 22 серпня, на виїзді із Києва, на Бориспільскій трасі, трапилася дорожньо-транспортна пригода із постраждалим. Чоловік переходив дорогу у недозволеному для цього місці, а водій авто не побачив його та збив.

Про це повідомили на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook. У мережі розмістили відповідні відео (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Потерпілого у важкому стані госпіталізували.

Під Києвом авто наїхало на чоловіка

Під Києвом авто наїхало на чоловіка

Скріншот

"На виїзді із Києва, у бік Бориспільскої траси, водій автомобіля Ford не побачив, як чоловік вирішив перебігти дорогу. На жаль, у важкому стані госпіталізовано", – йдеться у дописі.

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За словами очевидців, взуття було розкидане приблизно за 10 метрів від автомобіля. Вони зазначили, що поруч є підземний перехід, проте чоловік переходив "верхом".

Як повідомляв OBOZREVATEL, У Дарницькому районі Києва трапилася дорожньо-транспортна пригода із постраждалими. У дворі будинку автомобіль наїхав на матір із 9-річним сином. Пізніше у мережу потрапило відео з місця аварії. За кермом кросовера Mazda перебувала 59-річна Лілія Сопельник. Жінка є тещею відомого шоумена Сергія Притули і народного депутата від групи "Відродження" Віталія Хомутинніка.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
ДТП аварія
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