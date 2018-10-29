''Аж стрьомно стало!'' Під Києвом п'яний ''мажор'' влаштував перегони з поліцією. Фотофакт

У Вишневому Київської області п'яний водій переховувався від поліцейських по всьому місту. Затримати порушника вдалося тільки після того, як прибув ще один наряд патрульних.

Як повідомив очевидець у групі "Київ Оперативний" у Facebook, водій намагався втекти від правоохоронців дворами житлових будинків.

"Бачу, як тип на Audi намагається дворами втекти від полісменів. Мигалки, сирени, повідомлення по гучномовцю "водію, негайно зупиніться". Якщо чесно, аж самому трохи "стрьомно" стало. Потім на допомогу приїхав ще один наряд, який перекрив шлях втікачеві" , — розповів свідок затримання.

Затриманий водій Facebook "Київ Оперативний"

Повідомляється також, що в авто порушника знайшли пляшку віскі.

Facebook "Київ Оперативний"

"Як ви там любите писати: "елітка ", "ізолента", "неадекват"? Так тут все 3 в 1", — охарактеризував водія очевидець події.

Як писав OBOZREVATEL, у Києві водій маршрутки ледь не потрапив у ДТП під час рейсу. Свою неуважність він пояснив тим, що "забув про світлофор".