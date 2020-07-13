Автомобіль чоловіка, який влаштував смертельну ДТП під Києвом, виявився у розшуку

Карина Бондаренко Кримінал 05:28, 13.07.2020

Ймовірний винуватець смертельної ДТП під Києвом Антон Желепа перебував за кермом чужого автомобіля Mercedes.

Про це повідомили на сторінці "Київ оперативний" у Facebook. Відзначається, що незабаром після зіткнення машина була подана в розшук.

"За кермом Mercedes з держномером AI0999HB перебував пан Антон Желепа. За нашою інформацією, пан Желепа працював на дачі у власника Mercedes. Через 20 хвилин після ДТП автомобіль був поданий в розшук як викрадений", – йдеться в повідомленні.

Як писав OBOZREVATEL, у результаті ДТП під Києвом на Старообухівській трасі загинули чотири людини: чоловік з дружиною, а також 8-річна дівчинка померли майже одразу, а 10-річний хлопчик – в лікарні. За життя ще однієї 12-річної дитини борються лікарі.

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