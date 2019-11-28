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29 листопада • оновлено в 10:53
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Продавали поштою: під Києвом накрили арсенал зброї

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У Київській області силовики знайшли в квартирі арсенал зброї. Їі з метою конспірації злочинці пересилали частинами через поштового оператора, клієнтів знаходили за допомогою мережі.

Під час санкціонованого обшуку в квартирі в одного з учасників злочинної групи виявили та вилучили велику кількість автоматів, пістолетів, патрони і предмети схожі на корпуси гранат, повідомила пресслужба прокуратури Київської області.

"Зазначена особа затримана в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення їй про підозру й обрання запобіжного заходу", – повідомили у відомстві.

Арсенал зброї

Арсенал зброї

Прокуратура Київської області

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Арсенал зброї

Арсенал зброї

Прокуратура Київської області

Арсенал зброї

Арсенал зброї

Прокуратура Київської області

Як повідомляв OBOZREVATEL, у квартирі на вулиці Олеся Гончара, 67, у Києві, 21 листопада пролунав вибух. Поліція розслідує справу за статтею "хуліганство". Місцеві жителі говорили про запах тротилу на місці НП.

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Автор
Антон Степанов Антон Степанов
Теми
Кримінал Новини Києва Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
кримінал зброя
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