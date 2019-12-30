Авто згоріло дотла: під Києвом трапилася страшна ДТП. Фото і відео

У ніч на 30 грудня під Києвом зіткнулися два авто. У ДТП постраждали три людини.

Аварія сталася на 43-му кілометрі траси Київ-Одеса, передає "Інформатор".

Попередньо встановлено, що позашляховик Land Rover прямував в сторону Одеси і розвертався у відведеному для цього місці. В цей час зі столиці їхав легковичок Chevrolet Aveo, який і врізався в авто.

Удар був настільки сильний, що Aveo відкинуло в сторону і авто загорілося. У салоні машини перебували чоловік і жінка, їх доставили в лікарню. Прибулі на місце рятувальники гасили вогонь, але авто згоріло дотла. Водій Land Rover сильно не постраждав.

Поліція з'ясовує всі деталі події.

ДТП під Києвом інформатор

ДТП під Києвом інформатор

ДТП під Києвом інформатор

ДТП під Києвом інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві на мосту Патона водій в стані алкогольного сп'яніння влаштував ДТП, яке призвело до масштабного затору.

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