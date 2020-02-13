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13 лютого • оновлено в 13:14
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Авто розкидало дорогою: на трасі Київ – Одеса трапилася смертельна ДТП. Відео

1.7т
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На трасі Київ – Одеса у четвер, 13 лютого, трапилася моторошна ДТП за участю двох авто. Внаслідок аварії водій однієї із машин загинув.

Так, зіткнулися автомобілі Toyota та ЗАЗ. Про це повідомили на сторінці "Київ оперативний" у Facebook (щоб подивитися відео, доскольте до кінця сторінки).

"Смертельна ДТП на Одеській трасі за участю автомобілів Toyota і ЗАЗ. На жаль, водій пікапа помер на місці", – йдеться в дописі.

На трасі Київ – Одеса трапилася смертельна ДТП

На трасі Київ – Одеса трапилася смертельна ДТП

Скриншот

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На "перехресті Кулеби" під Києвом масово зіткнулися автомобілі: фото і відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч на 12 лютого в Києві трапилася ДТП за участю двох автомобілів біля станції метро "Нивки". Внаслідок зіткнення постраждали три людини.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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