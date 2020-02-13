Авто розкидало дорогою: на трасі Київ – Одеса трапилася смертельна ДТП. Відео

На трасі Київ – Одеса у четвер, 13 лютого, трапилася моторошна ДТП за участю двох авто. Внаслідок аварії водій однієї із машин загинув.

Так, зіткнулися автомобілі Toyota та ЗАЗ. Про це повідомили на сторінці "Київ оперативний" у Facebook (щоб подивитися відео, доскольте до кінця сторінки).

"Смертельна ДТП на Одеській трасі за участю автомобілів Toyota і ЗАЗ. На жаль, водій пікапа помер на місці", – йдеться в дописі.

На трасі Київ – Одеса трапилася смертельна ДТП Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч на 12 лютого в Києві трапилася ДТП за участю двох автомобілів біля станції метро "Нивки". Внаслідок зіткнення постраждали три людини.

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