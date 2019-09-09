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9 вересня • оновлено в 10:57
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Авто розірвало на дві частини: у моторошній ДТП під Києвом загинула сім'я

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У неділю, 8 вересня, під Києвом, на окружній дорозі міста Обухів, трапилася смертельна ДТП за участю трьох авто. В результаті зіткнення Ford Kuga, Mercedes ML і "Москвич-2141" загинули чоловік і жінка, ще двох людей госпіталізували.

Як написав "Інформатор", аварія трапилася 8 вересня близько 17:00. Всі автомобілі рухалися трасою Київ-Кропивницький (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки. Увага, 18+).

Ford і Mercedes їхали у бік Києва, а "Москвич" у протилежному напрямку. Раптово остання машина почала виїжджати на смугу зустрічного руху, де зачепила задню частину Ford.

У ДТП під Києвом авто розірвало на частини

У ДТП під Києвом авто розірвало на частини

Інформатор

Після цього у Ford лопнуло заднє колесо, але авто продовжило рух. "Москвич" же викинуло на зустрічну смугу і розвернуло перпендикулярно дорозі, де Mercedes протаранив легковик. Уникнути зіткнення було неможливо.

Від удару "Москвич" розірвало на дві частини: верхня вилетіла за межі дороги на дерева, а другу – відкинуло трасою. Mercedes розвернуло на 90 градусів.

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На момент аварії у "Москвичі" перебувала подружня пара: чоловік і жінка, 1967 року народження, від отриманих поранень загинули на місці. Також з Mercedes із незначними травмами госпіталізували двох людей. На трасі утворився затор.

Під Києвом, на окружній дорозі міста Обухів, трапилася смертельна ДТП

Під Києвом, на окружній дорозі міста Обухів, трапилася смертельна ДТП

Інформатор

Зіткнулися три авто

Зіткнулися три авто

Інформатор

У ДТП загинула сім'я

У ДТП загинула сім'я

Інформатор

"Москвич" розірвало на шматки

"Москвич" розірвало на шматки

Інформатор

Під Києвом, на окружній дорозі міста Обухів, трапилася смертельна ДТП

Під Києвом, на окружній дорозі міста Обухів, трапилася смертельна ДТП

Інформатор

Зіткнулися три авто

Зіткнулися три авто

Інформатор

У ДТП загинула сім'я

У ДТП загинула сім'я

Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, у п'ятницю, 6 вересня, у Подільському районі Києва трапилася ДТП з фурою, в результаті якої загинув чоловік похилого віку. Того ж дня у місті Бориспіль Київської області на пішохідному переході автомобіль збив чоловіка, який перетинав дорогу.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
ДТП аварія
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