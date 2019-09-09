Авто розірвало на дві частини: у моторошній ДТП під Києвом загинула сім'я

У неділю, 8 вересня, під Києвом, на окружній дорозі міста Обухів, трапилася смертельна ДТП за участю трьох авто. В результаті зіткнення Ford Kuga, Mercedes ML і "Москвич-2141" загинули чоловік і жінка, ще двох людей госпіталізували.

Як написав "Інформатор", аварія трапилася 8 вересня близько 17:00. Всі автомобілі рухалися трасою Київ-Кропивницький (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки. Увага, 18+).

Ford і Mercedes їхали у бік Києва, а "Москвич" у протилежному напрямку. Раптово остання машина почала виїжджати на смугу зустрічного руху, де зачепила задню частину Ford.

У ДТП під Києвом авто розірвало на частини Інформатор

Після цього у Ford лопнуло заднє колесо, але авто продовжило рух. "Москвич" же викинуло на зустрічну смугу і розвернуло перпендикулярно дорозі, де Mercedes протаранив легковик. Уникнути зіткнення було неможливо.

Від удару "Москвич" розірвало на дві частини: верхня вилетіла за межі дороги на дерева, а другу – відкинуло трасою. Mercedes розвернуло на 90 градусів.

На момент аварії у "Москвичі" перебувала подружня пара: чоловік і жінка, 1967 року народження, від отриманих поранень загинули на місці. Також з Mercedes із незначними травмами госпіталізували двох людей. На трасі утворився затор.

Під Києвом, на окружній дорозі міста Обухів, трапилася смертельна ДТП Інформатор

Зіткнулися три авто Інформатор

У ДТП загинула сім'я Інформатор

"Москвич" розірвало на шматки Інформатор

Під Києвом, на окружній дорозі міста Обухів, трапилася смертельна ДТП Інформатор

Зіткнулися три авто Інформатор

У ДТП загинула сім'я Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, у п'ятницю, 6 вересня, у Подільському районі Києва трапилася ДТП з фурою, в результаті якої загинув чоловік похилого віку. Того ж дня у місті Бориспіль Київської області на пішохідному переході автомобіль збив чоловіка, який перетинав дорогу.

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