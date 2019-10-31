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31 жовтня • оновлено в 15:23
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Авто перекинуло на бік: у центрі Києва трапилася масштабна ДТП

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У центрі Києві поблизу Центрального залізничного вокзалу 31 жовтня трапилася масштабна ДТП.

Автомобілі зіштовхнулися з такою силою, що один із них перекинуло на бік. Про це повідомили на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Поблизу місця аварії спостерігалися затори.

У центрі Києва трапилася масштабна ДТП

У центрі Києва трапилася масштабна ДТП

Скріншот

Новини
"Влетів" на швидкості: у Києві трапилася моторошна ДТП із загиблим та постраждалими. Фото 18+

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Васильківському районі Київської області 29 жовтня неповнолітній водій на елітному позашляховику Toyota Land Cruiser Prado скоїв ДТП, в результаті якої загинув. Автомобіль перекинуло на бік.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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