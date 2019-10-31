Авто перекинуло на бік: у центрі Києва трапилася масштабна ДТП

У центрі Києві поблизу Центрального залізничного вокзалу 31 жовтня трапилася масштабна ДТП.
Автомобілі зіштовхнулися з такою силою, що один із них перекинуло на бік. Про це повідомили на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Поблизу місця аварії спостерігалися затори.
У центрі Києва трапилася масштабна ДТП
Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Васильківському районі Київської області 29 жовтня неповнолітній водій на елітному позашляховику Toyota Land Cruiser Prado скоїв ДТП, в результаті якої загинув. Автомобіль перекинуло на бік.
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