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14 листопада • оновлено в 14:09
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Авто перекинулося на бік: у Києві трапилася жорстка ДТП. Моторошні фото

1.9т
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У Святошинському районі Києва, на перехресті вулиці Депутатської та бульвару Академіка Вернадського, 14 листопада трапилася жорстка ДТП.

У результаті зіткнення автомобілів Volkswagen та Ford останній перекинувся на бік. Про це повідомили на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

На місце прибули рятувальники ДСНС, лікарі швидкої та патрульні. Інформації про потерпілих немає.

У Києві трапилася жорстка ДТП

У Києві трапилася жорстка ДТП

Київ Оперативний

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У Святошинському районі Києва, на перехресті вулиці Депутатської та бульвару Академіка Вернадського, 14 листопада трапилася жорстка ДТП

У Святошинському районі Києва, на перехресті вулиці Депутатської та бульвару Академіка Вернадського, 14 листопада трапилася жорстка ДТП

Київ Оперативний

У результаті зіткнення автомобілів Volkswagen та Ford останній перекинувся на бік

У результаті зіткнення автомобілів Volkswagen та Ford останній перекинувся на бік

Київ Оперативний

У Святошинському районі Києва, на перехресті вулиці Депутатської та бульвару Академіка Вернадського, 14 листопада трапилася жорстка ДТП

У Святошинському районі Києва, на перехресті вулиці Депутатської та бульвару Академіка Вернадського, 14 листопада трапилася жорстка ДТП

Київ Оперативний

У результаті зіткнення автомобілів Volkswagen та Ford останній перекинувся на бік

У результаті зіткнення автомобілів Volkswagen та Ford останній перекинувся на бік

Київ Оперативний

У Святошинському районі Києва, на перехресті вулиці Депутатської та бульвару Академіка Вернадського, 14 листопада трапилася жорстка ДТП

У Святошинському районі Києва, на перехресті вулиці Депутатської та бульвару Академіка Вернадського, 14 листопада трапилася жорстка ДТП

Київ Оперативний

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві на Куренівці 14 листопада трапилася масштабна ДТП за участю маршрутки, трамвая і легкового автомобіля.

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Автор
Яра Дорош Яра Дорош
Теми
Новини Києва Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
ДТП аварія
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