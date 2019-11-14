Авто перекинулося на бік: у Києві трапилася жорстка ДТП. Моторошні фото

У Святошинському районі Києва, на перехресті вулиці Депутатської та бульвару Академіка Вернадського, 14 листопада трапилася жорстка ДТП.

У результаті зіткнення автомобілів Volkswagen та Ford останній перекинувся на бік. Про це повідомили на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

На місце прибули рятувальники ДСНС, лікарі швидкої та патрульні. Інформації про потерпілих немає.

У Києві трапилася жорстка ДТП Київ Оперативний

У Святошинському районі Києва, на перехресті вулиці Депутатської та бульвару Академіка Вернадського, 14 листопада трапилася жорстка ДТП Київ Оперативний

У результаті зіткнення автомобілів Volkswagen та Ford останній перекинувся на бік Київ Оперативний

У Святошинському районі Києва, на перехресті вулиці Депутатської та бульвару Академіка Вернадського, 14 листопада трапилася жорстка ДТП Київ Оперативний

У результаті зіткнення автомобілів Volkswagen та Ford останній перекинувся на бік Київ Оперативний

У Святошинському районі Києва, на перехресті вулиці Депутатської та бульвару Академіка Вернадського, 14 листопада трапилася жорстка ДТП Київ Оперативний

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві на Куренівці 14 листопада трапилася масштабна ДТП за участю маршрутки, трамвая і легкового автомобіля.

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