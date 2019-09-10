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10 вересня • оновлено в 22:39
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Авто перекинуло на бік: під Києвом у ДТП постраждала маленька дитина. Фото і відео

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У вівторок, 10 вересня, у місті Боярка Києво-Святошинського району Київської області, на перехресті вулиць Білогородська та Молодіжна трапилася масштабна дорожньо-транспортна пригода. У результаті аварії один із автомобілів перекинуло на бік.

Про ДТП повідомили на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися фотот і відео, доскрольте до кінця сторінки).

За попередньою інформацією, у автопригоді постраждали люди, зокрема травми отримала і маленька дитина.

Під Києвом у ДТП постраждала дитина

Під Києвом у ДТП постраждала дитина

Київ Оперативний

Згідно з іншою версією, постраждалих немає. Як написали на сторінці Dtp.kiev.ua у Facebook, про це повідомили очевидці.

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У місті Боярка на Київщині трапилася масштабна ДТП

У місті Боярка на Київщині трапилася масштабна ДТП

Київ Оперативний

У аварії постраждали люди, зокрема і маленька дитина

У аварії постраждали люди, зокрема і маленька дитина

Київ Оперативний

У місті Боярка на Київщині трапилась масштабна ДТП

У місті Боярка на Київщині трапилась масштабна ДТП

Dtp.kiev.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у неділю, 8 вересня, під Києвом, на окружній дорозі міста Обухів, трапилася смертельна ДТП за участю трьох авто. В результаті зіткнення Ford Kuga, Mercedes ML і "Москвич-2141" загинуло подружжя, ще двох людей госпіталізували.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
ДТП аварія
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Юг Руси
Юг Руси
Боярка до добра не доведёт )))
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