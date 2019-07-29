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Авто перекинулося: на Київщині підліток впав у кому після аварії

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У Київській області в селі Станишівка трапилася аварія, в результаті якої 15-річний пасажир машини впав у кому.

22-річний водій Volkswagen не впорався з керування і авто перекинулася посеред дороги. У машині перебували чотири особи, але найбільш сильні травми отримав підліток, повідомили на сторінці поліції Київщини у Facebook.

"Унаслідок ДТП 15-річний пасажир в комі, його доставили в реанімацію. Водій легковика та три інших пасажира отримали травми різного ступеня тяжкості, госпіталізації не потребували", – уточнили правоохоронці.

ДТП

ДТП

Facebook поліція Київської області

Новини
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ДТП в Київській області

ДТП в Київській області

Facebook поліція Київської області

Уточнюється, що аварія трапилася 28 липня.

Як писав OBOZREVATEL, під Києвом, в селі Гурівщина 15 липня відбулася ДТП з маршрутним автобусом зі Львова, в результаті якого загинули три особи. Ще 9 пасажирів були травмовані.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна
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