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9 вересня • оновлено в 11:06
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Авто летіло з розгону: у Києві поліція втрапила в гучний скандал

18.8т Читати матеріал російською

У Києві екіпаж патрульної поліції потрапив у скандал. Правоохоронців звинуватили у тому, що вони відпустили працівника Державної фіскальної служби України, який порушив ПДР, а також спробували наїхати на очевидицю, яка хотіла зробити фото номерних знаків авто поліції.

Як повідомила киянка Людмила Косинська на своїй сторінці у Facebook, інцидент трапився у суботу, 7 вересня. Їй таки вдалося сфотографувати машину патрульних .

Вона розповіла, що зустрічною смугою вулиці Осіння, де односторонній рух, рухалося авто. Після того, як правоохоронці зупинили машину, водій одразу почав виправдовуватися перед поліцейськими і додав, що їхав до мешканів будинку. Проте його слова заперечила власниця.

У Києві поліція втрапила в гучний скандал

У Києві поліція втрапила в гучний скандал

Facebook Людмили Косинської

"І тут правопорушник дістав посвідчення працівника "податкової"!!! У поліцейського зникли всі запитання до нього. На моє запитання, чому ж правоохоронець злякався посвідчення працівника "податкової", він зазначив: "А чому затримувати хорошу людину?!!" – написала очевидиця.

За її словами, після цього патрульний сів у авто. А жінка спробувала сфотографувати номерні знаки машини.

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"Поліцейська машина з розгону, наголошую, з розгону, почала рухатись на мене. Враховуючи те, що я не злякалась дій поліцейських, їхне авто стрімко загальмувало на дистанції від мене не більше сантиметру", – прокоментувала Косинська.

Вона відзначила, що є свідки цієї події, а також їй все ж таки вдалося номери автівки.

"А розлючені поліцейські, стрімко покидаючи місце пригоди, почали глузувати", – підсумувала жінка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Харкові поліцейський образив водія і погрожував йому розправою посеред дороги через те, що автомобіліст не хотів залишати авто.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
скандали поліція
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
ЗЕ, чмошник, твои усилия не пропали! Быдлo Аваковское во всей красе!
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Кацaп Кацaпыч, це ж команди нф та бпп реформували поліцію..
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
оборотни рюкзачного кандона рулят
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
полицаи всегда себя так ведут по отношению к народу, чью землю топчет их сапог.
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