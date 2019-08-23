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"Авто котилося, водій бився": у Києві трапилася дивна ДТП. Відео

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У п'ятницю, 23 серпня, в центрі Києва трапилася дорожньо-транспортна пригода. Легковий автомобіль з відритими пасажирськими дверима покотився донизу дорогою і вдарив бус, який їхав попереду.

Про це повідомили на сторінці "Киев Оперативный" в Facebook і опублікували відео (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

За словами очевидців, коли легкове авто котилося вниз, водій нібито бився з іншим чоловіком. А після зіткнення машин він застрибнув в свій автомобіль і прикинувся пасажиром.

У Києві трапилася дивна ДТП

У Києві трапилася дивна ДТП

Скріншот

"Вранці йду собі Французьким кварталом і бачу, як двоє чоловіків б'ються будівельними палицями якимись... В цей час на задньому фоні машина починає котитися вниз. Як виявилося, одного із них. Він намагається її наздогнати і падає, а вона врізається в інше авто попереду. Закінчилося тим, що він заліз на пасажирське сидіння і, незрозуміло навіщо, прикинувся пасажиром", – розповіли очевидці.

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У коментарях користувачі відзначили, що на відео потрапив не Французький квартал, а вулиця Велика Васильківська.

"Так, напевно, "той, хто приїхав в нерезиновий Київ", знімав, звідки він знати може про... Велику Васильківську", – написали в мережі.

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дарницькому районі Києва трапилася дорожньо-транспортна пригода з постраждалими. У дворі будинку автомобіль наїхав на матір з 9-річним сином. Пізніше з'явилось відео з місця аварії. За кермом кросовера Mazda перебувала 59-річна Лілія Сопельник. Жінка є тещею відомого шоумена Сергія Притули і народного депутата від групи "Відродження" Віталія Хомутинника.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
ДТП аварія
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филипп филипыч
филипп филипыч
котилось котилось авто и окотилось в итоге))
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