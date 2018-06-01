Авто "кортежу" збило дитину: водій озвучив свою версію

Водій поліцейського авто, який збив дитину на велосипеді в Києві, заявив, що машина не перебувала в кортежі і нікого не супроводжувала.

В автомобілі знаходився його колега, передає "Громадське".

За словами водія Андрія, вони працюють в батальйоні супроводу Головного управління Національної поліції міста Києва. Після аварії він знаходився в шоковому стані.

"Там гараж стоїть перед пішохідним переходом, нічого не було видно. Цей хлопець порушив - він їхав дуже швидко на велосипеді, а не переходив, я сподіваюся, що з ним все добре", - сказав водій.

За його словами, в машині не було ні проблискових маячків, ні сирен.

Напарник водія розповів, що хлопець на велосипеді був в навушниках.

"Він не бачив, ми його теж не бачили. Він вилетів відразу, ми стукнули його велосипед, і він виходить впав на капот, і його відкинуло потім від капота. Я відразу до нього підбіг, дав води, почав надавати медичну допомогу і відразу ми викликали швидку ", - повідомив він.

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