Аварія з тещею Притули і Хомутинніка: в справі помітили чергові дивацтва

Адвокат потерпілих у ДТП в Києві, в яку потрапила теща шоумена Сергія Притули і нардепа VIII скликання від групи "Відродження" Віталія Хомутинніка Лілія Сопельник, вказав на дивні речі в ході розслідування.

Так, слідчий не повідомив ні потерпілим (матері та її 9-річному сину), ні їхньому захисту, яка підозра вручатиметься Сопельник і коли їй оберуть запобіжний захід, пишуть "Вести".

"Суд пройшов без нашого відома. Нам не дали можливості висловити свою позицію. Зараз ми готуємо апеляцію на рішення суду щодо домашнього арешту тільки на ніч. Вважаємо, що для неї треба обрати цілодобовий арешт із носінням браслета", – розповів адвокат Юрій Сухов.

ДТП з Лілією Сопельник Facebook/Dima Yarosh

У потерпілої жінки роздроблені ключиця і таз, черепно-мозкова травма, сильно постраждали внутрішні органи. У дитини зламані декілька ребер і струс мозку. Стан обох оцінюють як важкий.

Як писав OBOZREVATEL, автомобіль Лілії Сопельник у дворі житлового будинку задом буквально зніс матір і 9-річного хлопчика. Щоб дістати їх, очевидцям довелося піднімати авто.

Сергій Притула підтвердив, що за кермом автомобіля була його теща, але попросив не пов'язувати його з цією аварією, оскільки не був її винуватцем. Також він пообіцяв допомогу родині постраждалих, проте ті заявили, що жодних пропозицій не отримували.

Крім цього, сусіди Лілії розповіли, що її родичі почали активно поширювати інформацію, що їй за кермом нібито стало зле. У той же час суд встановив їй запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!