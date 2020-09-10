Аварія з дорожнім катком паралізувала рух у Києві. Відео

У Києві біля ТРЦ "Плазма" на проспекті Степана Бандери автомобіль Suzuki жорстко влетів у дорожній каток. Поліція повідомляє про потерпілих.

Аварія трапилася вранці в четвер, 10 вересня, в напрямку Троєщини. Відео з місця ДТП опублікував у Facebook "Київ оперативний" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На кадрах видно, що в автомобіля серйозно пошкоджена передня частина, розбитий і каток. У мережі зазначають, що, попередньо, постраждав саме дорожній робітник.

ДТП на проспекті Степана Бандери в Києві. Telegram-канал "Київ зараз"

На місце ДТП прибули швидка допомога, а також правоохоронці.

Suzuki врізався в дорожній каток Telegram-канал "Київ зараз"

У патрульній поліції Києва зазначили, що рух на вказаній ділянці дороги було ускладнено, зокрема – від станції метро "Почайна" в напрямку Північного мосту. Обставини аварії уточнюються.

На місце ДТП прибули медики і поліція. Telegram-канал "Київ зараз"

Через ДТП на проспекті Степана Бандери було ускладнено рух. Facebook Патрульної поліції Києва

Як повідомляв OBOZREVATEL, увечері 8 вересня на Гостомельському шосе під Києвом (у бік Гостомеля) трапилася масштабна аварія за участю трьох легкових авто і вантажівки. У ДТП постраждав один водій.