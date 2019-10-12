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12 жовтня • оновлено в 23:27
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Побили і викинули на вулицю: у Києві "розкоронували" небезпечного кримінального авторитета

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У Києві в суботу, 12 жовтня, "розкоронували" і побили відомого кримінального авторитета, "злодія в законі" Андрія Недзельського ("Нєдєлю"/"Львівського").

Про це на сторінці у Facebook повідомив колишній перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін. За його інформацією, це сталося на урочистостях із нагоди весілля в сім'ї іншої злочинця, Олега "Бакінського".

"Три "злодії в законі" позбавили статусу "злодій у законі" Андрія, відомого на прізвисько "Нєдєля"/"Львівський". Після чого цього вже недозлодія сильно побили та викинули за межі території.

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У "злодіїв у законі" можна порушувати закони будь-якої країни, але тільки не "закони" їх життя", – написав Аброськін.

Андрій Недзельський

Андрій Недзельський

Скрін відео CrimeTime

"Взагалі це дуже добре, що в нашій країні на одного лідера злочинного угруповання стало менше", – додав він.

Побили і викинули на вулицю: у Києві "розкоронували" небезпечного кримінального авторитета

facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Відзначимо, в мережі Андрія "Нєдєлю" називали "смотрящим" по Україні та Києву, а також власником українського злодійського "общака".

Відомо, що він народився в 1973 року в райцентрі Старий Самбір Львівської області, деякий час торгував старими автомобілями. В середині 1990-х років переїхав до Києва, де почалася його кримінальна кар'єра.

Андрій Недзельський

Андрій Недзельський

Україна кримінальна

Як писав OBOZREVATEL, 1 серпня в Запоріжжі в власному дворі вбили місцевого кримінального авторитета. Жертвою виявився Олексій Петров на прізвисько "Петрик".

На чоловіка напали двоє невідомих і перерізали йому горло, при чому злочин потрапив на камери відеоспостереження.

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Теми
Новини Києва та Київської області Кримінал
Особа
В'ячеслав Аброськін
Місце
Україна Київ
Тег
фотографии
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