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6 грудня • оновлено в 15:27
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Токсичні афери Фукса: скандальна справа отримала новий поворот

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Суд нарешті визначився з датою засідання у справі про грабіж київського метрополітену. В результаті цієї цинічної афери бюджет втратив сотні мільйонів гривень.

Що відбувається з резонансною справою – розбирався OBOZREVATEL.

Токсичний олігарх Павло Фукс замішаний у багатьох скандалах. Однак найбільш цинічною його аферою є грабіж київського метрополітену

Токсичний олігарх Павло Фукс замішаний у багатьох скандалах. Однак найбільш цинічною його аферою є грабіж київського метрополітену

Київський метрополітен подав в суд заяву про перегляд за нововиявленими обставинами постанови Київського апеляційного господарського суду за позовом "Австро-Угорської Лизингової компанії".

Справа стосується однієї з найбільш цинічних афер, яку провернув російсько-український олігарх Павло Фукс. В результаті злочинних дій "бізнесмена" київський метрополітен може просто зупинитися.

За рік метро столиці провозить 498,5 млн пасажирів (враховується кількість поїздок), з кожної (!) в кишеню олігарха потрапляє 2 грн.

Нещодавно з'явилася надія на те, що справа зрушиться з мiсця. Правоохоронці активізували роботу, а суд наклав арешт на рахунки компанії, куди йшли мільйони бюджетних коштів.

Це, звичайно, боляче вдарило по вигодонабувачів афери. І тоді австрійський бізнесмен від імені ODELUS-Construkt Kft. (і, відповідно, афільованої з Фуксом "Австро-Угорської Лизинговоїй компанії") поскаржився Зеленському на суддів Подільського райсуду Києва, якi наклали арешт на рахунки.

Одна сторінка з обігу австрійського бізнесмена, якого вважають "ширмою" Фукса. По суті це заклик впливати на суддів.

Одна сторінка з обігу австрійського бізнесмена, якого вважають "ширмою" Фукса.

По суті це заклик впливати на суддів.

Після цього київські судді влаштували справжнісінький демарш. Тільки в жовтні-листопаді 2019 року в Північному апеляційному господарському суді семеро (!) суддів взяли самовідвід.

Це призвело до затягування перегляду резонансного рішення, яке просто вбиває київську підземку і грабує бюджет. Після кожного самовідводу процедура запускається по-новому: відбувається автоматичний розподіл справ, формуються суддівські колегії і призначаються засідання. І так багато разів.

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Є дві можливі причини такого демаршу: небажання переходити дорогу одіозному олігарху і тиск Офісу президента. Однак вголос про це, звичайно, ніхто не говорить.

Останній самовідвід двох суддів у цій резонансній справі був задоволений 28 листопада. У зв'язку з цим була сформована нова суддівська колегія (судді Хрипун, Агрікова і Чорногуз). А 2 грудня 2019 р. Північний апеляційний господарський суд прийняв рішення про відкриття апеляційного провадження за заявою КП "Київський метрополітен".

Токсичні афери Фукса: скандальна справа отримала новий поворот

"Розглянувши матеріали заяви, колегія суддів Північного апеляційного господарського суду вважає за необхідне прийняти зазначену вище заяву до свого провадження і призначити до розгляду в судовому засіданні", – йдеться в ухвалі.

Засідання призначене на 11 грудня.

Токсичні афери Фукса: скандальна справа отримала новий поворот

СУТЬ ЗЛОЧИННОЇ СХЕМИ

  • У 2009-2010 роках компанія Фукса "УкрРосЛізинг" продала метрополітену 100 вагонів у лізинг за захмарною ціною, а у 2016 році зажадала штраф, пеню та "коефіцієнт коригування" на загальну суму до двох мільярдів гривень! Із них майже 1,2 млрд – результат того самого коефіцієнта, включеного у договір вже після його підписання.

  • Цю схему вирішили легалізувати – прикрити її рішенням Київради. І у липні 2018 року Київська міська рада ухвалила рішення про реструктуризацію неіснуючого боргу КП "Київський метрополітен" перед "Укррослізинг". Потім було укладено мирову угоду і визначено графік виплат.

  • Як підсумок – з бюджету регулярно зникають сотні мільйонів гривень, а метро Києва може зупинитися будь-якої миті.

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OBOZREVATEL неодноразово звертався до правоохоронних органів – НАБУ, ГПУ, САП – із закликом розібратися в ситуації і зупинити свавілля олігарха. Також ми зверталися до нового керівництва країни, зокрема до президента Володимиру Зеленському, із закликом довести свою політичну зрілість і незаангажованість і зупинити грабіж українців Фуксом.

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Автор
Obozrevatel Obozrevatel
Теми
Ексклюзив Кримінал Київське метро Боротьба з корупцією в Україні
Особи
Павло Фукс Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
кримінал метро Офіс президента
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