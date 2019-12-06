Токсичні афери Фукса: скандальна справа отримала новий поворот

Суд нарешті визначився з датою засідання у справі про грабіж київського метрополітену. В результаті цієї цинічної афери бюджет втратив сотні мільйонів гривень.

Що відбувається з резонансною справою – розбирався OBOZREVATEL.

Токсичний олігарх Павло Фукс замішаний у багатьох скандалах. Однак найбільш цинічною його аферою є грабіж київського метрополітену

Київський метрополітен подав в суд заяву про перегляд за нововиявленими обставинами постанови Київського апеляційного господарського суду за позовом "Австро-Угорської Лизингової компанії".

Справа стосується однієї з найбільш цинічних афер, яку провернув російсько-український олігарх Павло Фукс. В результаті злочинних дій "бізнесмена" київський метрополітен може просто зупинитися.

За рік метро столиці провозить 498,5 млн пасажирів (враховується кількість поїздок), з кожної (!) в кишеню олігарха потрапляє 2 грн.

Нещодавно з'явилася надія на те, що справа зрушиться з мiсця. Правоохоронці активізували роботу, а суд наклав арешт на рахунки компанії, куди йшли мільйони бюджетних коштів.

Це, звичайно, боляче вдарило по вигодонабувачів афери. І тоді австрійський бізнесмен від імені ODELUS-Construkt Kft. (і, відповідно, афільованої з Фуксом "Австро-Угорської Лизинговоїй компанії") поскаржився Зеленському на суддів Подільського райсуду Києва, якi наклали арешт на рахунки.

Одна сторінка з обігу австрійського бізнесмена, якого вважають "ширмою" Фукса. По суті це заклик впливати на суддів.

Після цього київські судді влаштували справжнісінький демарш. Тільки в жовтні-листопаді 2019 року в Північному апеляційному господарському суді семеро (!) суддів взяли самовідвід.

Це призвело до затягування перегляду резонансного рішення, яке просто вбиває київську підземку і грабує бюджет. Після кожного самовідводу процедура запускається по-новому: відбувається автоматичний розподіл справ, формуються суддівські колегії і призначаються засідання. І так багато разів.

Є дві можливі причини такого демаршу: небажання переходити дорогу одіозному олігарху і тиск Офісу президента. Однак вголос про це, звичайно, ніхто не говорить.

Останній самовідвід двох суддів у цій резонансній справі був задоволений 28 листопада. У зв'язку з цим була сформована нова суддівська колегія (судді Хрипун, Агрікова і Чорногуз). А 2 грудня 2019 р. Північний апеляційний господарський суд прийняв рішення про відкриття апеляційного провадження за заявою КП "Київський метрополітен".

"Розглянувши матеріали заяви, колегія суддів Північного апеляційного господарського суду вважає за необхідне прийняти зазначену вище заяву до свого провадження і призначити до розгляду в судовому засіданні", – йдеться в ухвалі.

Засідання призначене на 11 грудня.

СУТЬ ЗЛОЧИННОЇ СХЕМИ

У 2009-2010 роках компанія Фукса "УкрРосЛізинг" продала метрополітену 100 вагонів у лізинг за захмарною ціною, а у 2016 році зажадала штраф, пеню та "коефіцієнт коригування" на загальну суму до двох мільярдів гривень! Із них майже 1,2 млрд – результат того самого коефіцієнта, включеного у договір вже після його підписання.

Цю схему вирішили легалізувати – прикрити її рішенням Київради. І у липні 2018 року Київська міська рада ухвалила рішення про реструктуризацію неіснуючого боргу КП "Київський метрополітен" перед "Укррослізинг". Потім було укладено мирову угоду і визначено графік виплат.

Як підсумок – з бюджету регулярно зникають сотні мільйонів гривень, а метро Києва може зупинитися будь-якої миті.

OBOZREVATEL неодноразово звертався до правоохоронних органів – НАБУ, ГПУ, САП – із закликом розібратися в ситуації і зупинити свавілля олігарха. Також ми зверталися до нового керівництва країни, зокрема до президента Володимиру Зеленському, із закликом довести свою політичну зрілість і незаангажованість і зупинити грабіж українців Фуксом.

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