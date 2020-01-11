"А що я зроблю?" У Києві на вокзалі спалахнув гучний скандал із працівниками залізниці

У потязі маршрутом Київ-Фастів, на станції Київ-Пасажирський, чоловікові стало погано, втім, диспетчер транспортного засобу нібито не відповідав, кнопки тривоги – не працювали, а працівники залізниці – лише розводили руками.

Про це розповів очевидець на сторінці Dtp.kiev.ua у Facebook. За його словами, чоловік не відповідав і подавав ознак життя.

"Людині стало погано на станції Київ-Пасажирський, у потязі маршрутом Київ-Фастів, диспетчер не відповідав, жодна кнопка тривоги не працювала в жодному вагоні, це безвідповідально, викликали швидку – швидка також не приїхала", – відзначив він.

У Києві на вокзалі спалахнув гучний скандал із працівниками залізниці через чоловіка, якому стало погано Dtp.kiev.ua

"Чоловіка вивели, надавали медичну допомогу, але не допомагало. Працівник залізничного вокзалу сказав: "А що я зроблю?". Тобто якщо тобі стало погано – тобі не допоможуть, ось такі в нас круті потяги в столиці", – йдеться у дописі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві співробітників служби 103 звинуватили в тому, що вони спочатку відмовлялися приїхати на виклик на Центральний залізничний вокзал міста і лише порадили звертатися в медпункт будівлі.

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