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7 лютого • оновлено в 09:05
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"Ми обурені!" "1+1" звернувся до Баканова через скандальний обшук

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Телеканал "1+1" відреагував на обшуки Служби безпеки України в редакціях програм "Гроші", "Українські сенсації" і "Секретні матеріали".

Заява з'явилася на сайті ТСН. Також було оприлюднено фрагмент ухвали суду, за якою влаштували обшук (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Причини обшуку нам невідомі. Примітно, що за весь час існування незалежної України це перший обшук, який проводиться в "1+1 медіа". Ми можемо тільки припустити, що він пов'язаний із викривальною діяльністю програми. Зазвичай програма "Гроші" є джерелом важливої інформації. Ми обурені і стурбовані тим, що на порушення, які викриває редакція, реакції в більшості випадків немає, зате журналісти самі стали заручниками своєї викривальної діяльності", – йдеться у заяві.

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"1+1" звернувся до Баканова через скандальний обшук

"1+1" звернувся до Баканова через скандальний обшук

"Щоб не дати можливості політичним силам використовувати їх ресурс для тиску на свободу медіа, ми звертаємося до журналістської спільноти з проханням не залишити цю ситуацію без уваги і надати їй максимального розголосу, не допустити посягання на свободу слова в Україні, безпосередньо пов'язаного з національною безпекою. Такі "візити" до редакції програми "Гроші" є повним порушенням журналістської недоторканності і тиском на незалежні ЗМІ", – наголосили в "1+1".

Канал звернувся до глави СБУ Івана Баканова з проханням прокоментувати ситуацію, чи відомо йому про причини проведення слідчих дій у приміщенні редакції "Гроші".

"Сподіваємося, що вони досить "вагомі" і дійсно пов'язані з питаннями національної безпеки", – підсумували в заяві.

"Ми обурені!" "1+1" звернувся до Баканова через скандальний обшук

Як повідомляв OBOZREVATEL, спецслужба нагрянула в будівлю "1+1" у рамках розслідування прослуховування прем'єр-міністра Олексія Гончарука. За попередніми даними, у записі і монтажу можуть підозрювати журналіста Євгена Куксіна.

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Автор
Ірина Кулініч
Особа
Іван Баканов
Теги
телеканал 1+1 Служба безпеки України
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Crimea Yalta
Crimea Yalta
двіж кланів. конфлікт намагатимуться всі сторони звести на особистості, вкоряючи один одних процедурною некваліфікованісттю. та пріорітетом є держава- пріорітет не для домінування у паразитуванні державних, та чи або приватно-комерційних утримувань на державних квотах, а держава як розвиток всього суспільства країни, та внесок у розвиток цивілізації, людства при нагоді...
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Fox Serg
Fox Serg
Опа, а что не так? А чем г+г недовольны? Жополизы бенины!
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну а люди обурени что в новостях канала 1+1 одна брехня )
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D SS
D SS
Артеллерист Моня, хоча ти і бот але це правда. Вибно рашці вже канал г+г разом з бенею не потрібен,от СБУ і наїхало. Це вам ріднетькі не при ПОРОШЕКО де можна було всіх і вся поливати помиями
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