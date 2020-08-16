На COVID-19 захворіли майже 150 жителів Києва за добу: з'явилася статистика за районами

За минулу добу, 15 серпня, на COVID-19 у Києві захворіло 146 осіб. Усього в столиці лабораторно підтверджено 10 538 випадків коронавірусу.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко в Telegram, найбільше випадків захворювання виявили в Солом'янському районі – 26, у Деснянському – 24, у Голосіївському районі – 20 випадків.

За добу двоє хворих померли. Усього коронавірус забрав життя 153 киян.

Захворіли:

85 жінок віком від 19 до 88 років;

50 чоловіків віком від 20 до 82 рокiв;

4 дівчинки від 1 до 11 років та 7 хлопчиків від 8 до 13 років.

До лікарень столиці госпіталізували 27 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 7 людей. Усього коронавірус подолали 3380 мешканців Києва.

"За останній тиждень у столиці збільшилась кількість госпіталізованих хворих на коронавірус. Київ готує медзаклади другої хвилі для лікування хворих на COVID-19", – зазначив Кличко.

Cкрин Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 16 серпня в Україні офіційно підтверджено 91 356 випадків коронавірусної інфекції. З них 1 637 – виявлені за минулу добу.

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