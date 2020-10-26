COVID-19 у Києві заразилися ще понад 300 осіб

Ольга Ліпич Кияни 09:37, 26.10.2020 Оновлено: 10:35, 26.10.2020

Коронавірусною хворобою COVID-19 за минулу добу, 25 жовтня, в Києві заразилися ще 308 осіб.

Про це очільник міста Віталій Кличко повідомив на своїй сторінці у Telegram. Усього в столиці зафіксовано 34 362 випадки COVID-19, а в області – 14 845.

15 хворих за минулу добу померли. Загалом коронавірус забрав життя 699 киян. Одужали за минулу добу 5 осіб. Усього коронавірус подолали 11 749 мешканців Києва.

Захворіли:

  • 168 жінок віком від 20 до 84 років

  • 131 чоловік віком від 18 до 91 рокiв

  • 4 дівчаток від 9 місяців до 15 років та 5 хлопчиків від 11 до 17 років.

До лікарень столиці потрапили 42 пацієнта. Інші перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі – 83, в Деснянському – 44 та в Дніпровському районі – 43 випадки.

"Сьогодні в столичних лікарнях лікуються 1856 хворих на коронавірус. Із них 31 дитина. 463 пацієнти – у важкому стані, 647 отримують кисневу підтримку, 29 – під апаратами ШВЛ. Іще 178 пацієнтів перебувають в лікарнях із підозрою на коронавірус. Запалення легень в столичних лікарнях лікують 466 хворих", – сказано у повідомленні Кличка.

Віталій Кличко / Telegram

Відзначимо, напередодні, 24 жовтня, коронавірусом у Києві заразилися 359 пацієнтів.

Нагадаємо, по всій Україні за добу виявили 5426 тих, хто заразився. За весь час епідемії зареєстрували 348 924 хворих, 6464 померлих і 142 537 тих, хто одужав.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов назвав сценарії з COVID-19 в Україні і умови для повного локдауну. Найгірша ситуація буде, коли кількість хворих досягне 20 тисяч на добу.

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