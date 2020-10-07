COVID-19 у Києві захворіли майже 400 осіб: статистика за районами

На коронавірус у Києві за минулу добу, 6 жовтня, захворіли 383 кияни. Усього у столиці – 25 474 хворих.

Про це на брифінгу щодо поточної ситуації в Києві із СOVID-19 розповів міський голова Віталій Кличко. Усього у столиці від коронавірусу померли 442 особи (6 за останню добу), одужали – 8 894 кияни (349 за добу).

За минулу добу у столиці захворіли:

22 жінок від 18 до 94 років

14 дівчаток від трьох місяців до 16 років

144 чоловіки від 19 до 87 років

13 хлопчиків від 2 до 17 років

До лікарень столиці госпіталізували 72 пацієнта, інші перебувають вдома на самоізоляції. Усього в лікарнях – 1587 пацієнтів з коронавірусом. Із них 23 дитини. 322 пацієнта – у важкому стані. 509 отримують кисневу підтримку. 31 хворий – під апаратами ШВЛ.

Найбільшу кількість нових випадків захворювання за минулу добу виявили в Деснянському районі (71 особа), Оболонському (50 осіб) та у Шевченківському районі (49 осіб).

Крім того, за словами Кличка, у столиці збільшилась кількість хворих, які потребують госпіталізації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок середи, 7 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 239 337 випадків коронавірусної інфекції. З них 4753 – виявлені за минулу добу.