COVID-19 у Києві: Кличко назвав найбільш заражені райони

У Києві за останню добу кількість хворих на коронавірусну інфекцію збільшилася на 47 осіб, серед них дев'ять медиків. Водночас померла одна людина.

Про це заявив на брифінгу мер столиці України Віталій Кличко (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Віталій Кличко озвучив свіжі дані щодо коронавірусу в Києві

Всього в місті COVID-19 заразилося вже 2522 людини, трапилося 58 летальних випадків, а 338 осіб одужали.

Серед захворілих за останню добу: 22 жінки віком від 19 до 86 років, 23 чоловіки віком від 19 до 76 років, а також двоє хлопчиків дев'ять і 10 років.

До медустанов було госпіталізовано 16 пацієнтів, решта лікуються вдома на самоізоляції під наглядом лікарів. Одужали за добу 23 людини.

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