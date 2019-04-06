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"Зроблю з тебе котлету!" У Києві розгорівся скандал навколо одного з дитячих садків

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Навколо дитячого садка №51 у Києві розгорівся скандал через конфлікт між дитиною і вихователями.

Як розповіла мама дошкільняти Ціток Анна у Facebook-спільноті "Батька SOS", 4 квітня їй зателефонувала музичний педагог, повідомивши, що у сина Артема "істерика, і його не можуть заспокоїти".

"Я застала свою дитину в страшній істериці (я його таким ще не бачила). В цей момент його вихователька, Лілія Іванівна, витягувала зі спальні за руки. Я забрала дитину, заспокоїла його в роздягальні", – написала жінка.

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"Дитина мені розповіла, що на музичному занятті він просив виховательку поставити його першим, але вона його смикнула і переставили на інше місце, після чого він її вдарив (це звичайно жахливо і я це жодним чином не виправдовую). Його вигнали із заняття, він був у роздягальні – сидів і плакав", – продовжила вона.

За словами Ціток, через деякий час до дитини прийшла вихователька, "почала тягнути його в групу, але він не хотів".

"Він каже, що Ліля Іванівна його тримала за руку, а іншою рукою швидко-швидко і боляче била по руці, і сказала, що зробить із нього котлету. Він почав від неї відбиватися і кричати, прибігли інші вихователі й намагалися його заспокоїти", – розповіла жінка.

Син зізнався мамі, що когось із вихователів навіть вкусив. Водночас на шиї у нього помітний синець, а під оком – садно. "Сказав, що няня тримала, коли він хотів втекти", – пояснила Ціток.

"Зроблю з тебе котлету!" У Києві розгорівся скандал навколо одного з дитячих садків

Facebook

"Зроблю з тебе котлету!" У Києві розгорівся скандал навколо одного з дитячих садків

Facebook

"Зроблю з тебе котлету!" У Києві розгорівся скандал навколо одного з дитячих садків

Ілюстрація

Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві виховательку дитячого садка №285 викрили в грубому поводженні з дітьми. Жінка нібито смикала дитину за вухо посеред вулиці.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
дитячий садокскандалифотографиидіти
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