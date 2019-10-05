"Знову на роботі!" У Києві нахабну шахрайку знову засікли в метро. Відео

У метро Києва помітили шахрайку, яка жебракує нібито на квиток додому.

Дівчину вже не перший раз засікают на різних станціях столичного метрополітену, передає "Київ Оперативний" на сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"А на манежі все ті ж – дамочка, яка просить грошики на дорогу додому, знову на роботі. Зараз вона вже почала погрожувати газовими балончиками тим, хто її знімає", – сказано в повідомленні.

Шахрайка Скрін відео

Нагадаємо, раніше обдурена киянка розповіла, що бачила цю ж дівчину на "Шулявській", де дала їй 200 гривень. Незабаром вона зустріла шахрайку на "Дорогожичах" і "Вокзальній".

Під час розбірок жебрачка заявила співробітникам метро, що не розуміє українську мову.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Києві затримали підозрюваного в шахрайстві чоловіка, який орудував у магазинах та ТРЦ у центрі міста. У мережі показали його фото.

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