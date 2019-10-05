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6 жовтня • оновлено в 18:00
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"Знову на роботі!" У Києві нахабну шахрайку знову засікли в метро. Відео

16.3т Читати матеріал російською

У метро Києва помітили шахрайку, яка жебракує нібито на квиток додому.

Дівчину вже не перший раз засікают на різних станціях столичного метрополітену, передає "Київ Оперативний" на сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"А на манежі все ті ж – дамочка, яка просить грошики на дорогу додому, знову на роботі. Зараз вона вже почала погрожувати газовими балончиками тим, хто її знімає", – сказано в повідомленні.

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Шахрайка

Шахрайка

Скрін відео

Нагадаємо, раніше обдурена киянка розповіла, що бачила цю ж дівчину на "Шулявській", де дала їй 200 гривень. Незабаром вона зустріла шахрайку на "Дорогожичах" і "Вокзальній".

Під час розбірок жебрачка заявила співробітникам метро, що не розуміє українську мову.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Києві затримали підозрюваного в шахрайстві чоловіка, який орудував у магазинах та ТРЦ у центрі міста. У мережі показали його фото.

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Теми
шахрайство в Києві Новини Києва та Київської області
Місце
Україна
Теги
шахраї видео Київський метрополітен
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Туман Влад
Туман Влад
Поджопниками её "домой" провожать с каждой станции, глядишь и работу себе быстрее найдет
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну просить это не грех она же не ворует и не отбирает не ведитесь))))
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Чан Джеки
Чан Джеки
аваков вот чем должна заниматся полиция .такие дамочки под их чутким руководством.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Чан Джеки, так нет такой статьи за что не садить?она же не сидит в метро с кепкой она просит так а просить не запрещено)))если я к тебе подойду и скажу не могла ли ты мне дать 200 гр это что статья что ли?))))))не давайте никому ничего или если Данте не нойте давать нужно столько сколько не жалко это милостыня и без разницы кому не даёте если от чистого сердца это Божье дело)))
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