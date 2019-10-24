"Живе ціла родина!" У відомому супермаркеті Києва засікли гігантських щурів. Відео

В одному із супермаркетів мережі "Фуршет" у Києві, по вулиці Райдужній, 15, відвідувачі помітили величезних щурів, які бігають між полицями з продуктами.

Відповідне відео на своїй сторінці у Facebook опублікував кореспондент ТСН Антон Страшко, який і натрапив на гризуна. Він зауважив, що "через бруд і хамство" зазвичай оминає відповідний магазин біля дому, але цього разу полінувався піти в інший. (Щоб подивитися відео, досклольте новину до кінця).

"Зайшов і не розминувся із великим щуром, який біг із одного ряду до іншого. Збив його трохи з маршруту, але він не розгубився і побіг до алкогольного відділу. Потім у коробку з печивом", — написав він.

Водночас журналіст додав, що працівники на його зауваження зазначили, мовляв, у них живе не один щур, а ціла родина.

Щури в одному з київських "Фуршетів" Скріншот із відео

Щури в одному з київських "Фуршетів" Скріншот із відео

Щури в одному з київських "Фуршетів" Скріншот із відео

Згодом про курйоз у супермаркеті розповіли й у сюжеті ТСН: співробітники крамниці відповіли, що про щурів знають — їх там десь п'ятеро, увечері вони набігають на продукти. Щуроловів викликали не раз, але марно. Мовляв, нахабні гризуни забігають із секонд-хендів, що поверхом нижче, і знову прориваються до харчів.

Пізніше ж стало відомо, що "Фуршет", у якому оселилися щурі, на деякий час таки закрився для відвідувачів.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, супермаркет відомої мережі "Фуршет" у Києві, що на Повітрофлотському проспекті, 66, звинуватили у невідповідності цінників і реальної вартості продуктів, а також продажу зіпсованих товарів.

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