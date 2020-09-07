Зеленський дав місяць на пошуки вандалів, які пошкодили меморіал Голодомору в Києві

Президент України Володимир Зеленський засудив псування вандалами пам'ятника "Гірка пам'ять дитинства" на території Національного музею голодомору. Глава держави дав місяць на проведення розслідування та притягнення винних до відповідальності.

Як повідомила пресслужба президента, на ім'я Зеленського надійшов лист від президента Світового конгресу українців (СКУ) Павла Ґрода, в якому висловлюється занепокоєність актом вандалізму, вчиненим напередодні 29-ї річниці незалежності України.

"Прикро вражений інцидентом, який різко контрастує з моїми враженнями від спілкування з креативними й талановитими людьми під час поїздок регіонами України. Вандали намагалися пошкодити скульптуру "Гірка пам’ять дитинства" на території меморіального комплексу пам'яті жертв голодомору. Моя позиція чітка та однозначна: будь-які прояви вандалізму є печерною дикістю й жодним чином не можуть бути виправдані", – відповів президент України.

Пустий постамент, де стояла "дівчинка з колосками". Facebook Володимира В'ятровича

Памятник "Гірка пам'ять дитинства". Facebook Володимира В'ятровича

Зеленський також наголосив, що поліція має провести всі необхідні слідчі дії, кваліфікувати правопорушення та впродовж місяця доповісти про перебіг розслідування. Президент зазначив, що винні мають понести покарання, передбачене українським законодавством. До того ж справу тримає під контролем особисто заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Правоохоронні органи мають не лише оперативно реагувати на випадки вандалізму щодо меморіалів та пам’яток, але й запобігати їм. Звісно, меморіал буде відреставровано, скульптуру відновлять. Але кожен такий випадок спотворює уявлення про українців як про доброзичливий і цивілізований народ. Тож давайте залишатися людьми. Не заради показового іміджу або хизування перед своїми сусідами. А заради свого завтрашнього дня і майбутнього наших дітей", – зауважив президент.

Крім того, він акцентував на тому, що засуджує будь-які прояви неповаги до пам’яті мільйонів жертв голодомору, їхніх рідних та всього українського народу.

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