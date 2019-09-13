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13 вересня • оновлено в 16:52
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Здер гроші зі школярів: на Київщині водій маршрутки потрапив у скандал

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У місті Біла Церква Київської області водія маршрутки №17 звинуватили в тому, що він змусив школярів оплатити повну вартість проїзду, хоча ті повинні були їхати за пів ціни.

Місцева мешканка Ольга Поліщук розповіла про те, як 13 вересня вона їхала в цьому автобусі (номерний знак 021-09), написала Gazeta.ua.

За її словами, на одній із зупинок зайшли школярі, і водій узяв із них повну вартість проїзду, хоча вони повинні платити лише 50% вартості.

На Київщині водій маршрутки потрапив у скандал зі школярами

На Київщині водій маршрутки потрапив у скандал зі школярами

Gazeta.ua

"За дітей ніхто не заступається. Мій син, якому 8 років, їхав в маршрутці №7. Водій теж взяв повну вартість проїзду. Дитина мені подзвонила. Я вийшла зустріла його. Водій був шокований. Відразу віддав мені гроші", – відзначила 30-річна Олена Лісовенко.

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У білоцерківському відділі транспорту пояснили, що скарг на водія не надходило. Проте співробітники відділу бачили інформацію про випадок в мережі, тому повідомили директора ТОВ "Транссіті" Сергія Шутенка.

У "Транссіті" ж розповіли, що після цього водія оштрафували. Якщо подібне буде повторюватись, його можуть звільнити з роботи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві у маршрутці №401 (Залізничний вокзал "Південний" – вул. Чорнобильська) трапився гучний скандал. Водія звинуватили в тому, що він не реагував на прохання пасажира знизити гучність музики. А його друг відверто нахамив чоловіку.

Пізніше у столиці місцева жителька поскаржилася на те, що з внутрішнього боку дверей в одній із маршруток стирчав шматок залізної труби з необробленими кінцями. Через це жінка отримала кілька рваних ран на нозі.

Також у Святошинському районі Києва люди помітили маршрутний автобус, який рухався просто тротуаром. Інцидент зняли на відео, а у мережі ситуацію почали обурено коментувати.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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