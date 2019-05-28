Зазор у кілька см! На новому мосту в Києві виявили ще одну проблему

У Києві на новому велосипедно-пішохідному мосту, де тричі за декілька днів тріснуло скло, виявили нову проблему.

Між покриттям мосту й склом утворився такий зазор, що в нього вдалося просунути книгу. Фото на своїй сторінці у Facebook оприлюднив Олексій Копитко.

"Під усім склом вода і химерні грязьові "розводи" між шарами. І не дивно, бо між покриттям мосту й склом є зазор сантиметрів півтора-два (в один із них для наочності встромлено творіння Фоззі)", – уточнив автор поста.

Вода під склом Facebook Andrey Kopytko

Скло Facebook Andrey Kopytko

Facebook Andrey Kopytko

Нагадаємо, що скло на новому мосту тріснуло вже наступного дня після відкриття. Основною версією поломки вважається акт вандалізму, поліція шукає причетних до розбиття скла осіб.

Всі три розбиті скла замінили 27 травня. За словами будівельників, які займалися ремонтом, настільки міцний матеріал не міг піти тріщинами без сторонньої "допомоги".

Як писав OBOZREVATEL:

У Києві 25 травня відкрили новий міст, який поєднав найпопулярніші туристичні місця столиці.

24 квітня встановили завершальний прогін на пішохідно-велосипедному мосту. Остання частина конструкції поєднала Володимирську гірку і Хрещатий парк.

Довкола будівництва нового шляхопроводу спалахнули декілька гучних скандалів. Спочатку низка ЗМІ поширила інформацію про те, що міст суперечить законодавству, оскільки нібито може порушити світову спадщину Софії Київської.

Пізніше швейцарські архітектори заявили, що проект шляхопроводу нібито був узятий із їхніх креслень.

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