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24 жовтня • оновлено в 10:35
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Затримки по 12 годин: у Києві відбулися масові збої в авіарейсах

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У Києві 24 жовтня через сильний туман знову відбулися масові збої в розкладі авіарейсів. Деякі з них довелося переносити більш ніж на 12 годин.

В аеропорту ім. Сікорського рейси затримуються починаючи з 5 ранку. Згідно з інформацією на онлайн-табло аеропорту, виліт до Риму перенесли з 5:25 на 19:00.

Рейс до Мінська компанії Belavia з 5:45 перенесли на 9 годин, до Варшави з 6:05 на 9:30, до Берліна – з 6:10 на 9.

Та ж доля спіткала літаки до Варшави, Меммінгена і Дортмунда, а виліт до Вільнюса скасували. Внутрішні рейси до Одеси, Запоріжжя та Львова перенесли на три години, в Неаполь і Будапешт – на півгодини і годину відповідно.Ожідается, що всі рейси, виліт яких заплановано з 11:55, зможуть злетіти вчасно.

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Приземлитися в аеропорту "Київ" за розкладом теж не вийде. Перенесено час прибуття для всіх літаків до 14:20, а рейс з Бергамо відправили приземлятися в інше місто.

Затримки по 12 годин: у Києві відбулися масові збої в авіарейсах

В аеропорту "Бориспіль" затримки в основному на приліт внутрішніх рейсів, прибуття декількох міжнародних очікується навіть на кілька хвилин раніше графіка.

Затримки по 12 годин: у Києві відбулися масові збої в авіарейсах

Як писав OBOZREVATEL, така ситуація через туман спостерігається з 22 жовтня. Видимість на дорогах становить від 200 до 500 метрів, що ускладнює пересування не тільки літаків, а й авто.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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