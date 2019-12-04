Залишилися без спортзалу: на Київщині в школі спалахнув гучний скандал через аварійний дах

У селищі міського типу Калита Броварського району Київської області спалахнув скандал через ремонт аварійного даху школи.

Про це йдеться в матеріалі видання "Сьогодні". За словами місцевих жителів, проблеми почалися ще сім років тому (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Вони зазначили, що саме тоді був зроблений неякісний ремонт, внаслідок якого частина фронтонів залишилася незакритою, а над спортивним залом тріснула плита перекриття. З того часу там занять не проводили: спортзал закрили з 2012 року, а фізкультура у дітей відбувалася в непристосованих для цього приміщеннях.

На Київщині в школі спалахнув скандал через аварійний дах Сьогодні

Весною 2019 року школі виділили 500 тис. гривень на проведення нових ремонтних робіт на цій плиті, але підготовка проєктної документації затягнулася. А вже наприкінці осені – початку зими виявилося, що той пакет документів, який підготував навчальний заклад, не влаштовує селищну раду.

"Батьки хвилюються, що, якщо ці кошти в розмірі 500 тис. гривень не використати, зокрема, на проведення експертизи приміщення і виготовлення проєктно-кошторисної документації, то вони повернуться до держбюджету, а діти знову залишаться лише з надією на спортзал", – підкреслив один із татів.

Водночас фахівці зауважили, що проблему можна вирішити, якщо пришвидшити підготовку документів. Також директорка школи Антоніна Шпак підтвердила виданню, що зал справді вже сім років закритий через аварійне горище й тріщини на плиті перекриття.

"У квітні цього року нам виділили 500 тисяч гривень для ремонту аварійної плити над спортивним залом. Ми отримали висновки експертів і замовили виготовлення проєкту, але його робили дуже довго. Після того, як ми звернулися до розробників, нам повідомили, що, згідно з висновками експертів, є ще проблеми і з фундаментом будівлі і проєкт може значно подорожчати", – сказала Шпак і додала, що незабаром буде вирішено, як саме провести ремонт в залі.

У місцевій селищній раді видання також запевнили, що допоможуть з вирішенням проблеми.

У селищі міського типу Калита Броварського району Київської області спалахнув скандал через ремонт аварійного даху школи Сьогодні

Проблеми почалися ще в 2012 році Сьогодні

У селищі міського типу Калита Броварського району Київської області спалахнув скандал через ремонт аварійного даху школи Сьогодні

Проблеми почалися ще в 2012 році Сьогодні

У селищі міського типу Калита Броварського району Київської області спалахнув скандал через ремонт аварійного даху школи Сьогодні

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