Займають чергу з 4-ї ранку! У Києві — ажіотаж через бажання проголосувати на виборах

У Києві ті, хто бажає змінити місце голосування, продовжують стояти у величезних чергах на дільницях Держреєстру виборців. Багато хто побоюється, що через такий наплив людей може не встигнути до останнього дня подачі заяв — 15 квітня.

Здебільшого виборцям доводиться записуватися в чергу ще за кілька годин до відкриття дільниць. Людмила Жевак, яка намагалася подати заяву 11 квітня до Шевченківської РДА, повідомила, що черга налічувала понад 600 осіб. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"Записуються зрання. Сьогодні (11 квітня. — Ред.) реєстрація неможлива. Завтра треба приїхати за кілька годин до відкриття. Організація процесу — на найнижчому рівні", — поскаржилася виборець.

Шевченківська держадміністрація Facebook Людмила Жевак

Негативним досвідом з цієї РДА поділилися ще кілька осіб.

"Адміністрація відкривається о 09.00. Приїхала о 7.15, щоб бути першою. Виявилося, що буду 61-ю", — поскаржилася одна з виборниць.

Людмила Коптєлова, яка прийшла о пів на дев'яту, виявилася 192-ю у списку.

"Всього лише майже 6 годин у черзі — і місце голосування на другий тур змінене", — поділилася досвідом ще одна виборниця.

У Деснянській РДА люди теж шикуються в черги зрання, проте людей там менше, ніж в Шевченківській.

"О 9 ранку черга налічувала близько 100 осіб", — поділилася Настя Ямщикова.

У Дніпровській РДА 11 квітня о 8:45 можна було записатися в чергу під номером 177. А ось в Оболонському районі 10 квітня вся процедура займала 20-30 хвилин, написала Людмила Сироватка.

У Києво-Святошинській РДА наплив людей не менший, ніж у Шевченківській.

"Черга у 2 поверхи, я 430-а о 9:30, приймають до 450-го номера, вчора зайшов 450 номер о 18:30. Зовсім невесело. Багато хто просто йде", — поскаржилася Ірина Майорова.

Києво-Святошинська РДА Facebook Ірина Майорова

У Дарницькій РДА, за словами джерела OBOZREVATEL, в чергу також записуються сотні осіб, проте більшість із них чекає на вулиці. Масовості вдалося уникнути за рахунок введеної системи запису — люди розраховують час і повертаються ближче до своєї черги.

"О 8-й ранку я був 199-й. Люди записуються і розходяться по кафе, хто куди. Перші у списку прийшли о 4-й ранку, а записатися можна тільки день у день, не на завтра", — розповів виборець.

Як писав OBOZREVATEL, змінити місце голосування можна до 15 квітня включно. Всі відділення реєстру виборців працюватимуть обидва вихідних, 13 і 14 квітня.

Величезні черги спостерігалися і в найперші дні відкриття реєстрації, 8 і 9 квітня.

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