"Загроза для життя і здоров'я!" У мережі піцерій у Києві знайшли численні порушення

У Києві у мережі піцерій Il Molino знайшли численні порушення, які можуть завдати шкоди здоров'ю відвідувачів.

Перевірку проводила столична Держпродспоживслужба. Як пояснили в її пресслужбі, на кухонних потужностях не дотримувалися чистоти, харчові продукти не захищені від забруднення на всіх стадіях виробництва, а під час розморожування порушено температурний режим.

"За результатами досліджень відібраних зразків харчових продуктів було встановлено невідповідність готових страв за мікробіологічними показниками, що створює загрозу для життя і здоров'я людини. Головний державний інспектор Києва ухвалив рішення тимчасово зупинити діяльність із виробництва та обігу харчових продуктів", – заявили у Держпродспоживслужбі.

Піцерія Il Molino Il Molino

Також інспектори написали протоколи про порушення значень параметрів безпеки санітарних заходів. На власника мережі буде накладено штраф.

Як писав OBOZREVATEL, у точках продажу вуличної їжі кухарі часто нехтують санітарними нормами, через що труяться гості. 60% порушень, пов'язаних зі зберіганням продуктів, знаходять у місцях вуличної їжі.

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