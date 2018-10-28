''Забув, б***ь, що світлофор!'' У Києві водій маршрутки ледь не вбив пасажирів

Водій однієї з міських маршруток Києва виїхав на велике перехрестя на червоне світло, тому що "забув про світлофор".

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила журналістка Олександра Горчинська, яка стала свідком інциденту. Вона зазначила, що під час руху чоловік неодноразово відволікався на розмови мобільним телефоном.

"Через дві хвилини після розмови виїжджає на велике перехрестя, приїжджає метрів 50 вперед і з криком: "Я забув, б***ь, що світлофор!" Здає назад. Виявилося, що поїхав на червоний і зрозумів уже коли зліва на нього їхали інші машини", - написала журналістка.

За її словами, водій пояснив вчинок тим, що він "просто думав про своє", додавши: "Добре, що немає поліції".

"І ніхто. Ніхто в маршрутці нічого не говорить. Я сиджу попереду, поруч із водієм, і розумію, що якби він не роздуплився, було б дуже погано. Дуже. "Та нічого, я теж вчора на червоний поїхав", - раптом весело каже хлопчина за мною", - розповіла Горчинська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в Києві на Набережному шосе сталася масштабна аварія за участю кількох автомобілів, через що утворилася велика пробка.