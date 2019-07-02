"За що ми платимо?!" У Києві мешканці поскаржилися на іржаву воду в кранах

Мешканці Києва поскаржилися на забруднену воду іржавого кольору, що біжить з кранів з гарячою водою.

За їхніми словами, таке явище для деяких мікрорайонів вже увійшло в звичку. Про це повідомили в групі "Воскресенка + Райдужний" в Facebook.

"Чим більше зливала, тим гірше ставало", – поскаржилася Тоня Кивенко.

У коментарях до посту сусіди по району повідомили, що зіткнулися з такою ж ситуацією.

"Шкода, що доводиться за таку якість води платити, оскільки доводиться зливати цю воду", – обурилися кияни.

"За що ми платимо?!" – поставили запитання коментатори.

Вода Скріншот

Брудна вода Скріншот

За їхніми словами, щоб з крана побігла нормальна вода, знадобилося майже півгодини лити іржаву.

Як писав OBOZREVATEL, в червні у Вінницькій області під час аварії при перевезенні небезпечних хімічних речовин у воду вилилося близько 800 літрів гербіцидів та стимуляторів росту рослин.

Через загрозу забруднення води в Київській області повністю перекривали водопостачання для міста Біла Церква.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!