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"За що ми платимо?!" У Києві мешканці поскаржилися на іржаву воду в кранах

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Мешканці Києва поскаржилися на забруднену воду іржавого кольору, що біжить з кранів з гарячою водою.

За їхніми словами, таке явище для деяких мікрорайонів вже увійшло в звичку. Про це повідомили в групі "Воскресенка + Райдужний" в Facebook.

"Чим більше зливала, тим гірше ставало", – поскаржилася Тоня Кивенко.

У коментарях до посту сусіди по району повідомили, що зіткнулися з такою ж ситуацією.

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"Шкода, що доводиться за таку якість води платити, оскільки доводиться зливати цю воду", – обурилися кияни.

"За що ми платимо?!" – поставили запитання коментатори.

Вода

Вода

Скріншот

Брудна вода

Брудна вода

Скріншот

За їхніми словами, щоб з крана побігла нормальна вода, знадобилося майже півгодини лити іржаву.

Як писав OBOZREVATEL, в червні у Вінницькій області під час аварії при перевезенні небезпечних хімічних речовин у воду вилилося близько 800 літрів гербіцидів та стимуляторів росту рослин.

Через загрозу забруднення води в Київській області повністю перекривали водопостачання для міста Біла Церква.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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