"За що ми платимо?!" У Києві мешканці поскаржилися на іржаву воду в кранах

Мешканці Києва поскаржилися на забруднену воду іржавого кольору, що біжить з кранів з гарячою водою.
За їхніми словами, таке явище для деяких мікрорайонів вже увійшло в звичку. Про це повідомили в групі "Воскресенка + Райдужний" в Facebook.
"Чим більше зливала, тим гірше ставало", – поскаржилася Тоня Кивенко.
У коментарях до посту сусіди по району повідомили, що зіткнулися з такою ж ситуацією.
"Шкода, що доводиться за таку якість води платити, оскільки доводиться зливати цю воду", – обурилися кияни.
"За що ми платимо?!" – поставили запитання коментатори.
Вода
Скріншот
Брудна вода
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За їхніми словами, щоб з крана побігла нормальна вода, знадобилося майже півгодини лити іржаву.
Як писав OBOZREVATEL, в червні у Вінницькій області під час аварії при перевезенні небезпечних хімічних речовин у воду вилилося близько 800 літрів гербіцидів та стимуляторів росту рослин.
Через загрозу забруднення води в Київській області повністю перекривали водопостачання для міста Біла Церква.
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