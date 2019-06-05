"Встановили тарифи!" У Києві спалахнув скандал через збір коштів у гімназії

У Києві довкола гімназії №107 розгорівся скандал – тато одного з учнів звинуватив батьківський комітет в нав'язуванні добровільних внесків.

У групі "Батьки SOS" в Facebook Роман Корсун повідомив, що 4 червня в гімназії відбулися збори глав батьківських комітетів різних класів. На ньому ухвалили рішення створити громадську організацію, для вступу в яку батькам першокласників потрібно заплатити 5 000 гривень.

Після цього щомісяця потрібно платити ще 300 гривень. На які потреби будуть йти ці кошти, батько не уточнив.

"І все це за мовчазної згоди директора гімназії Катерини Спітковської. Це все батьки, директор тут ні причому. Її і на зборах не було", – написав Корсун.

За його словами, раніше в цій гімназії також встановлювали "добровільні" тарифи, проте пізніше директора навчального закладу звільнили. Крім того, в гімназії вже існував "благодійний фонд", яким керувала мама учня.

"Фонд" пропав разом з грошима та звільненим директором", – уточнив чоловік.

Він підкреслив, що з новим фондом також виникли проблеми, про що писали і інші люди. Зокрема, після перевірки організацією Держпраці на нього наклали штраф в розмірі 120 000 гривень, ще 60 000 з грошей батьків заарештували.

Ілюстрація

"Тепер створюється ще одне ГО", – обурився Роман Корсун.

У коментарях до його посту багато користувачів обурилися ситуації, що склалася.

"Держава в державі. Все ті ж схеми", – прокоментував один з користувачів.

"5000 – нічого так", – обурилася Оксана Чичук.

Як писав OBOZREVATEL, взимку у Києві спалахнув скандал через поведінку вчительки. За словами батьків, педагог відрізала чубок дівчинці та часто принижувала дітей.

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