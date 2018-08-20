"Встали на чуже місце": у Києві невідомі пошкодили авто через паркування

У Дарницькому районі Києва сім'ї приїжджих з іншого міста проколи колеса авто за парковку "на чужому місці". Інцидент трапився у дворі житлового будинку на проспекті Соборності, 1Б.

За словами постраждалих, вони залишили там свою машину всього на одну ніч, а на ранок виявили пошкодження. Про це повідомили в групі "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Мститися не стали, хоча стриматися було складно. Втратили 2,5 години під дощем і гроші на покупку компресора і шиномонтаж. Вранці один чоловік сказав, що ми встали на чуже місце, хоча вільного простору було ще на десяток автомобілів", - розповіли потерпілі.

Як писав OBOZREVATEL, у Дніпрі побили ветерана АТО через те, що він хотів припаркуватися поближче до будинку. Потерпілий вважає, що сусіди ополчилися проти нього через його участь у бойових діях на Донбасі.