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"Встали на чуже місце": у Києві невідомі пошкодили авто через паркування

1.2тЧитати новину російською

У Дарницькому районі Києва сім'ї приїжджих з іншого міста проколи колеса авто за парковку "на чужому місці". Інцидент трапився у дворі житлового будинку на проспекті Соборності, 1Б.

За словами постраждалих, вони залишили там свою машину всього на одну ніч, а на ранок виявили пошкодження. Про це повідомили в групі "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Мститися не стали, хоча стриматися було складно. Втратили 2,5 години під дощем і гроші на покупку компресора і шиномонтаж. Вранці один чоловік сказав, що ми встали на чуже місце, хоча вільного простору було ще на десяток автомобілів", - розповіли потерпілі.

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Як писав OBOZREVATEL, у Дніпрі побили ветерана АТО через те, що він хотів припаркуватися поближче до будинку. Потерпілий вважає, що сусіди ополчилися проти нього через його участь у бойових діях на Донбасі.

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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Пигин Макс
Пигин Макс
Совсем шеневмерлики одичали.
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Викторна Татьяна
Викторна Татьяна
Добрый вечер, у кого гипeртoния - срочно чиcтитe соcуды! Этo навсегда сбиваeт дaвление до 120/80 за 1 курс http://likar.forumsua.com
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