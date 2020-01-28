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28 січня • оновлено в 14:04
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"Всі заговорили українською!" Киянка влаштувала міграційній службі "мовний копняк"

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У Києві місцева мешканка поскаржилася на працівників Державної міграційної служби України в одному з районів міста, які нібито не хотіли розмовляти українською мовою доти, доки їм не "дали копняка".

Про це киянка, працівниця Міністерства юстиції України Ольга Хижняк написала на своїй сторінці у Facebook. Вона зазначила, що прийшла до установи, аби забрати документи.

"Державна міграційна служба одного з районів Києва... Жодного слова державною мовою. Я зверталася до працівників українською – відповіді отримувала "узьким язиком", – наголосила жінка.

Киянка влаштувала міграційній службі "мовний копняк". Ілюстрація

Киянка влаштувала міграційній службі "мовний копняк". Ілюстрація

Киянка додала, що після цього звернулася до керівниці та поскаржилась на ситуацію, а та одразу пішла до своїх колег.

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"В жорсткій, неввічливій формі вона нагадала працівникам, в якій державі вони перебувають. І, о диво!!! Працівники держустанови вмить заспівали солов'їною чисто й гарно, а головне – всі відвідувачі почали говорити державною! Тобто "рузкоязичнаму насєлєнію" потрібен "чарівний копняк", щоб ці люди почали поважати власну країну і себе в ній. Мовний закон нам на допомогу!" – підсумувала жінка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у київському ТЦ "Аркадія", на вулиці Борщагівській, 154а, спалахнув скандал через українську мову. Працівницю кав'ярні "Інтеграл кава" звинуватили в тому, що вона навідріз відмовилася розмовляти державною мовою, а згодом і обслуговувати клієнта.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
Державна міграційна служба України
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Аж сало с монитора закапало
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2
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фил филька
фил филька
ну а как вы хотели украина стремится в европу. поэтому коверкать слова и раздавать пинки это чисто европейское поведение)
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