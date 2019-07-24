У Києві жінка потрапила під пасажирський автобус

У Києві 23 липня жінка під час висадки з автобуса впала і потрапила під його задню вісь. Її госпіталізували з важкою травмою ноги.

Надзвичайна подія трапилася на проспекті Космонавта Комарова, на зупинці під мостом-перетином з бульваром Вацлава Гавела, передають "Вартові еспресо" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"За словами водія автобуса, він висадив пасажирів на зупинці, подивився, що всі вийшли, закрив двері і намагався почати рух. У цей час помітив, що лежить жінка. З його слів, вона просто впала під колеса і потрапила під задню вісь", – переказали свідки.

У постраждалої, за попередніми даними, перелом гомілки і велика крововтрата.

Місце аварії Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, в Марганці Дніпропетровської області 23 липня вибухнув пасажирський автобус. Подія трапилася під час ремонту транспортного засобу.

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