У Києві жінка потрапила під пасажирський автобус

У Києві 23 липня жінка під час висадки з автобуса впала і потрапила під його задню вісь. Її госпіталізували з важкою травмою ноги.
Надзвичайна подія трапилася на проспекті Космонавта Комарова, на зупинці під мостом-перетином з бульваром Вацлава Гавела, передають "Вартові еспресо" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"За словами водія автобуса, він висадив пасажирів на зупинці, подивився, що всі вийшли, закрив двері і намагався почати рух. У цей час помітив, що лежить жінка. З його слів, вона просто впала під колеса і потрапила під задню вісь", – переказали свідки.
У постраждалої, за попередніми даними, перелом гомілки і велика крововтрата.
Місце аварії
Скріншот
Як писав OBOZREVATEL, в Марганці Дніпропетровської області 23 липня вибухнув пасажирський автобус. Подія трапилася під час ремонту транспортного засобу.
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